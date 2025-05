Mange MC-ulykker 1. mai – to menn omkom

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Allerede torsdag morgen kom Statens vegvesen med oppdaterte ulykkestall for april. De viste at sju personer mistet livet på norske veier i forrige måned, tre av dem omkom på motorsykkel.

Statistikken for mai ser allerede dyster ut.

I Sola døde en mann torsdag etter å ha kjørt av veien.

– Føreren av motorsykkelen, en mann i slutten av 50-årene, bosatt i Randaberg, omkom som følge av skadene etter ulykken. Pårørende er varslet om dødsfallet, skrev operasjonsleder Roger Litlatun i Sørvest politidistrikt på politiloggen klokken 12.30 torsdag.

Ulykken på Tanangerveien skjedde over tre timer tidligere. Motorsykkelen hadde veltet og kjørt ut i grøften.

Litt senere meldte politiet at føreren fremsto som alvorlig skadet. Politiet gjorde undersøkelser på stedet, og etter halvannen time kunne veien åpnes igjen.

– Vitner har fortalt til politiet at ulykken har skjedd i forbindelse med en forbikjøring hvor motorsykkelen har mistet kontroll og havnet ut av veien, skrev Litlatun.

Tre omkomne i april

På Gaustavegen i Hjartdal kommune i Telemark omkom en motorsyklist i 60-årene i en ulykke torsdag ettermiddag.

Politiet meldte om hendelsen like etter klokken 15. Det var bare motorsykkelen som var involvert, og i etterkant ble føreren beskrevet som våken, og han snakket.

Mannen lå klemt under motorsykkelen, men ble frigjort av vitner. Mens nødetatene var på vei, ble motorsyklisten ivaretatt av personer på stedet, opplyser politiet.

Situasjonen for føreren endret seg imidlertid, og operasjonsleder Tom Richard Skuggedal i Sørøst politidistrikt opplyser at det ble iverksatt livreddende førstehjelp.

Luftambulansen ble varslet og var på stedet cirka klokken 15.55.

Like før klokken 17.30 opplyste politiet at mannen var erklært død og at de pårørende var varslet.

To til sykehus på Toten

I tillegg til de to dødsulykkene, var det svært mange trafikkulykker med motorsykler involvert på den første maidagen.

To motorsyklister som var på vei nordover, ble torsdag ettermiddag sendt til sykehus etter å ha blitt skadet i en ulykke med to motorsykler og to biler i Falkentunnelen på fylkesvei 33 i Østre Toten.

– De hadde der et sammenstøt med et kjøretøy som kjørte i samme retning. En av MC-førerne ble kastet av MC-en og havnet i motgående kjørefelt. Vedkommende ble der truffet av en personbil med henger i sørgående retning, opplyste operasjonsleder Frode Øvreås i Innlandet politidistrikt

Føreren av den ene motorsykkelen ble fløyet til Ullevål sykehus, mens den andre ble kjørt i ambulanse til Gjøvik sykehus. Skadeomfanget er ikke kjent for de to motorsyklistene.

Ulykke i Åsane

Også i Åsane i Bergen var det en ulykke med to motorsykler. To MC-førere var involvert i ulykken på påkjøringsrampen mot E16 Åsaneveien mot sentrum.

– Begge førere av motorsyklene kjøres til videre behandling av ambulanser. Det er ukjent skadeomfang, skriver operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt på politiloggen.

Foreløpig ser det ut til at flere motorsykler kjørte samlet, og i forbindelse med fletting inn på motorveien traff den ene motorsykkelen bakenden på en personbil på motorveien og veltet. Deretter kjørte den andre motorsykkelen inn i den første, og også den veltet.

– Begge førerne er kjørt til Haukeland sykehus. Skadeomfanget er fortsatt ukjent for politiet, skriver Rebnord.

I Hurdal endte en kvinne i 50-åra med bruddskader etter en MC-ulykke torsdag, og i Rælingen ble en mann i 20-åra kjørt til sykehus med mulig beinbrudd etter en ulykke på motorsykkel.