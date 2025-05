710 av landets største selskaper har ingen kvinner i styret

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kravet er at selskaper som har over 100 millioner kroner i inntekter, skal ha minst 40 prosent av hvert kjønn i styret.

Ifølge E24 er det fremdeles 1187 selskaper som per april ikke har nådd målet.

Av disse har 710 selskaper ikke én eneste kvinne i styret.

Tesla Norge er selskapet med størst omsetning som ikke har nådd målet. De har ikke besvart E24 sin henvendelse.

Jostein Lindbo, som er styreleder for det nest største selskapet, Fortum Strøm, skriver i en SMS at «vi har jobbet med dette en stund nå og er klar til å gjennomføre endringene som trengs i styresammensetningen».

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) sier at hun er glad for å se at reglene virker, ettersom 1800 selskaper har tatt de nødvendige grepene de siste månedene.

– Og så forventer jeg at alle selskapene som er omfattet av det første trinnet, både følger opp og innretter seg, sier hun.