Zuckerberg møtt med klimaprotest på Svalbard

Av NTB og Dag Høie

– Vi er her for å vise at vi står opp imot den klimafiendtlige eliten av milliardærer, sier nestleder Halvard Raavand i Greenpeace Norge.

Han er blant dem som deltok i protesten onsdag kveld.

Superyachten «Launchpad» eies av Facebook-gründer og Meta-eier Mark Zuckerberg. De siste ukene har den vært på tur langs norgeskysten, blant annet innom Bodø og Narvik.

19. april kunne Svalbardposten melde at den var på plass i Longyearbyen, hvor den også er onsdag kveld.

«Launchpad» er 118 meter lang, men langt fra av de største i verden. Yachten er designet av nordmannen Espen Øino. Den har 13 lugarer og et mannskap på 42 personer. Og den kan ta 423.000 liter drivstoff, ifølge verftet som bygde båten.

Greenpeace mener at Zuckerberg sammen med blant annet USAs president Donald Trump er med på «å drive fram en klimapolitikk som brenner opp kloden for profitt».

– Dette handler ikke bare om én luksusbåt. Det handler om hvordan mektige rikinger som Zuckerberg undergraver klimakampen – både gjennom ekstremt forbruk og ved å legge til rette for spredning av desinformasjon om klima, sier Raavand.

Demonstrasjonen på Svalbard ble arrangert av Arctic Climate Action Svalbard, og hadde navnet «Svalbard can’t afford the superrich».

Greenpeace opplyser at de deltok for å rette søkelyset mot «hvordan milliardærmakt og klimapolitisk sabotasje går hånd i hånd».

