Tung lover å innføre EUs datalover

– Få ut fingeren!

Det var den klare oppfordringen fra generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Redaktørforeningen tirsdag til digitaliseringsministeren.

Nybø vil ha EUs digitale tjenestedirektiv (DSA) og det digitale markedsdirektivet (DMA) innført i Norge. Begge direktivene trådte i kraft i fjor, og Nybø mener regjeringen jobber altfor tregt.

– Jeg skjønner ikke hvorfor det tar så lang tid. Det er et problem, sa hun til NTB.

Lover rask innføring

I en epost til NTB sier Karianne Tung at hun tar tilbakemeldingene fra mediebransjen på alvor og deler Redaktørforeningens ambisjon om rask innføring av DMA og DSA.

– Jeg er opptatt av å få dette regelverket på plass så raskt som mulig, slik at vi kan sikre norske brukere nødvendig beskyttelse og rettigheter på digitale plattformer. Sterke teknologiselskaper utfordrer både brukernes rettigheter og rammevilkårene for norske bedrifter, sier statsråden.

Tung mener det er EØS-prosessen som gjør at det tar så lang tid å få innlemmet regelverket.

– For så store og omfattende regelverk som DSA og DMA, som i tillegg inneholder helt nye løsninger for håndheving, tar dette tid. Det må foreslås tilpasninger i regelverket for at det skal kunne passe i EFTA-landene før forhandlinger med EU kan starte, sier hun.

Behov for nye lover

Parallelt pågår det et arbeid med å gjennomføre forordningen i norsk rett.

– Det vil være behov for to nye lover som skal fremmes for Stortinget, sier Tung.

