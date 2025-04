Equinor-sjefen om havvind-stansen i USA: – Etter vår mening rettsstridig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi investerte i Empire Wind etter å ha fått alle nødvendige godkjenninger. Ordren om å stanse arbeidet nå er en ekstraordinær situasjon og er etter vår mening rettsstridig, sier konsernsjef Anders Opedal i en børsmelding.

Onsdag la selskapet fram kvartalsrapporten for første kvartal.

Havvind-stansen kan føre til store økonomiske konsekvenser for Equinor. Blir stansen permanent, kan selskapet potensielt tape 4–6 milliarder dollar, anslår analytikere ifølge E24.

– Dette er et spørsmål om rettigheter og forpliktelser gitt i henhold til lovlig utstedte myndighetstillatelser, og sikkerheten for investeringer basert på gyldige godkjenninger. Vi søker å ha direkte dialog med den amerikanske administrasjonen for å klargjøre saken og vurderer våre juridiske alternativer, fortsetter Opedal.

Empire Wind 1, som etter planen skal være ferdig i 2027, vil ha en kapasitet på 810 MW. Havvindparken skal ligge rundt 25 til 50 kilometer sørøst for Long Island, og prosjektet skal forsyne 500.000 hjem med strøm i New York.

President Donald Trump har vært en tydelig motstander av havvind, og allerede på innsettelsesdagen 20. januar signerte han en ordre om frys i nye tillatelser.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) har ifølge regjeringen møtt Trumps økonomiske rådgiver Kevin Hassett om Empire Wind-stansen.

