Eggum avlyser 1. maiprogram i Østfold

– Jeg fikk akkurat beskjed om at han ikke kommer. Mer enn det vet jeg ikke akkurat nå, sier gruppelederen i Sarpsborg Ap, Therese Thorbjørnsen, til Sarpsborg Arbeiderblad.

Kvelden 1. mai skulle Eggum ha deltatt på et åpent møte i regi av Sarpsborg Arbeiderparti på Glenghuset.

Leder for LOs lokalavdeling i Fredrikstad, Vidar Schei, bekrefter overfor Altinget at Eggum ikke holder hovedtale på 1. mai-arrangementet i byen, slik det tidligere har vært kunngjort.

Etter planen skulle Eggum også delta på et 1. mai-arrangement i Halden. Det besøket er også avlyst, bekrefter 1. mai-komitéleder Kolbjørn Weme overfor Halden Arbeiderblad.

TV 2 kunne mandag fortelle om en kvinnelig lokallagsleder som hadde hatt et tidligere forhold til LO-topp Jørn Eggum. Eggum bekreftet forholdet, samt at han ledet prosessen som førte til at kvinnen mistet lederjobben i januar.

Han ba samtidig om fullmakt til å forhandle en minnelig løsning – uten å informere forbundsstyret om deres tidligere relasjon.

Eggum er eneste kandidat til å overta som LO-leder etter Peggy Følsvik, som gir seg på kongressen neste uke.