16 jordmødre ved UNN Tromsø truer med å slutte

For snart tre år siden vedtok UNN Tromsø å gi erfarne jordmødre med mer enn ti års ansiennitet et årlig lønnstillegg på 50.000 kroner. Nå har UNN bestemt å fjerne dette tillegget.

16 jordmødre på avdelingen hadde dette tillegget, og disse vurderer nå å si opp jobben, ifølge jordmor Anne Kristin Suhr, som også er tillitsvalgt for NSF Jordmorforbundet, til TV 2.

– De er veldig tydelige på at de vil slutte hvis ikke ledelsen snur, sier Suhr.

Klinikkleder Snorre M. Sollid ved Kirurgisk klinikk i UNN, forklarer at tillegget var midlertidig – og kom da UNN manglet jordmødre og det var vanskelig å rekruttere.

– Siden har situasjonen bedret seg, ved at alle jordmorstillinger er besatt. Behovet for et stabiliseringstillegget er ikke lenger nødvendig, ifølge Sollid.

Han sier det ikke er aktuelt å re-innsette stabiliseringstillegget.

Det var iTromsø som skrev om fjerningen av tillegget først. Etter at jordmoryrket ble et masterstudie, får de som nå er nyutdannede et tillegg som gir dem høyere lønn enn kolleger med mer enn ti års ansiennitet.