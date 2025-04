De liberale erklærer valgseier i Canada – sendte stikk til Trump

– Jeg har et spørsmål: Hvem er klare for å stå opp for Canada sammen med meg, sa Carney til sine støttespillere i Ottawa i sin første tale etter valgseieren, ifølge BBC.

– Og hvem er klare til å bygge et sterkt Canada?

Han sendte også flere stikk mot USAs president Donald Trump.

– President Trump prøver å knuse oss så USA kan eie oss. Det kommer aldri til å skje, sa Carney.

Kort tid etter at de fleste valglokalene stengte, viste de første prognosene fra TV-stasjonene CBS og CTV News at Det liberale parti vinner flest av parlamentets 343 seter – og kan danne regjering.

Opptellingen pågår

Men det er fortsatt uvisst om Carneys parti får nok stemmer til å danne en flertallsregjering.

Opptellingen er i full gang i det nordamerikanske landet, som strekker seg over seks ulike tidssoner. Resultatet, som fortsatt ikke er helt klart, kan være avhengig av den vestligste provinsen British Columbia, hvor valglokalene stengte sist.

De liberale kan muligens takke USAs president Donald Trumps voldsomme offensiv mot Canada for at partiet nå ser ut til å sikre seg videre regjeringsmakt.

De liberale så ut til å gå mot et knusende nederlag inntil den amerikanske presidenten truet landets økonomi med høye tollsatser og flere ganger snakket om å innlemme Canada som USAs 51. delstat, senest i sosiale medier mandag.

Ba om tillit

Statsminister Carney ba om velgernes tillit for å hjelpe ham med å håndtere Trumps tollsatser og annekteringstrussel – og på fire måneder har partiet vokst fra 16 til 43 prosent på meningsmålingene.

Resultatet er et stort nederlag for den konservative lederen Pierre Poilievre, som fokuserte sin kampanje på innenriksspørsmål og behovet for å fikse et land de liberale hadde «ødelagt.»

Da han erkjente nederlaget tirsdag, tok Poilievre til orde for å jobbe med den liberale regjeringen mot Trumps handelskrig og annekteringstrusler.

– Konservative kommer til å jobbe med statsministeren og alle partier med et felles mål om å forsvare canadiske interesser og få på plass en ny handelsavtale slik at vi kan legge disse tollsatsene bak oss samtidig som vi beskytter vår suverenitet, sier Poilievre.

