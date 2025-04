Regjeringen vil redusere brevlevering til én dag i uken

Forslaget kommer som en respons på den drastiske nedgangen i brevmengden de siste årene, noe som har ført til høye kostnader per brev.

– Posttjenester er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet, men digitalisering har gjort at vi sender stadig mindre tradisjonell post, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Les også: Posten skulle fram

Han understreker samtidig at regjeringen likevel ønsker å sikre at alle fortsatt får brevlevering i postkassen minst én gang i uken, i motsetning til Postutvalgets forslag om å kun levere til betjente postpunkter, som for eksempel post i butikk.

Les også: Bevar postbudet – de er viktige for beredskapen

Ifølge forslaget til regjeringen vil denne endringen kunne spare staten for over 1 milliard kroner. I år forventes det at staten vil bruke over 1,5 milliarder kroner på ulønnsomme posttjenester, og uten endringer kan dette beløpet overstige 2 milliarder kroner innen 2027.

Les også: Posten skal fram – av og til

Regjeringen planlegger å sende et lovforslag på høring høsten 2025, og vil også vurdere posttjenestenes betydning for sikkerhet og beredskap som en del av oppfølgingen av Postutvalgets rapport.