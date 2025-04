Norge har fått alle F-35-kampflyene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Norge er første land som har fått levert alle sine planlagte F-35. Anskaffelsen er en suksesshistorie, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) i en pressemelding.

Han forteller at flyene er blitt levert på tid, og at de er bedre enn forventet.

– Det er et resultat av et formidabelt arbeid over mange år i store deler av forsvarssektoren. F-35 er en kapasitet som gjør hele Forsvaret bedre, sier Sandvik.

Han markerte den fullførte leveransen med et besøk på Ørland flystasjon mandag, sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Kjøpet av kampflyene er den største offentlige investeringen på Fastlands-Norge gjennom tidene, ifølge Riksrevisjonen.

Flyene har kostet over 90 milliarder kroner å kjøpe inn, men kostnadene knyttet til dem gjennom hele levetiden ble anslått å komme på mer enn 349 milliarder kroner av Riksrevisjonen i 2023.

