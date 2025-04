Kommunetopp må gå av etter KI-skandale i Tromsø

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NRK omtalte saken først.

Avgangen kommer etter det ble avdekket at kilder som ble brukt i forslag til ny skolestruktur i Tromsø kommune ikke eksisterte. Kommunedirektør Stig Tore Johnsen innrømmet at KI ble brukt som et hjelpemiddel i kunnskapsgrunnlaget.

– Det er en leders oppgave å ta ansvar i situasjoner hvor det skjer tjenstlige feil i ansvarsområdet, jeg vurderer derfor at det videre arbeidet med barnehage- og skolestruktur må skje med en annen ledelse, uttaler Henriksen i en pressemelding.

Avsløringen, som av mange ble omtalt som en skandale, medførte at høringsprosessen til forslaget ble stanset i et halvt år.

Monica Bjørnsborg vil inntil videre fungere som leder for avdelingen, men kommunen opplyser at de starter prosessen med å rekruttere ny direktør umiddelbart. Frem til rekrutteringen er gjennomført kommer det til å bli konstituert ny direktør, som vil avklares innen kort tid.

Johnsen opplyser også om at Henriksen vil fortsette som rådgiver i kommunen.

