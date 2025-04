83 forvaringsdømte på perm i fjor – ute i samfunnet over 1000 ganger

I 2024 hadde 58 prosent – totalt 83 personer – av alle forvaringsdømte i Norge en eller flere permisjoner fra soning, viser tall P4-nyhetene har fått av Kriminalomsorgsdirektoratet.

Retten kan dømme en lovbryter til forvaring dersom det er stor fare for at vedkommende skal begå nye forbrytelser eller utgjør en fare for samfunnet.

Permisjonene var ganske likt fordelt mellom korttidspermisjoner, som varer inntil fem timer, og ordinære permisjoner der den dømte overnatter utenfor fengselet, ifølge direktoratet. For at forvaringsdømte skal få innvilget permisjon må man ha gjennomført minst to tredeler av minstetiden for forvaringsdommen sin.

Permisjon for forvaringsdømte har blitt aktualisert etter at forvaringsdømte Stig Millehaugen ble siktet for drapet på Nokas-dømte Metkel Betew tidligere i april, et drap som fant sted mens Millehaugen var på permisjon fra fengselet. Selv nekter han for å ha noe med drapet å gjøre.

Justisminister Astri Aas Hansen (Ap) mener at man må se på rutinene som gjelder før permisjon innvilges.

– Det er slik at når en er dømt til forvaring skal en ikke slippes ut dersom det er fare for ny, alvorlig kriminalitet. Da gjøres det en vurdering av den dømte av fagfolk. Det jeg mener, er at vi må se på om disse vurderingene er gode nok, sier hun til P4-nyhetene.

