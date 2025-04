KrF går inn for obligatorisk holocaustreise for ungdomsskoleelever

– KrFs landsmøte har akkurat vedtatt å «innføre obligatorisk skoletur for alle ungdomsskoleelever til menneskerettighetssentre i Norge eller med Hvite busser eller Aktive Fredsreiser eller lignende for å besøke konsentrasjonsleirer og for å lære om holocaust», etter et forslag fra KrFU, heter det i en pressemelding.

KrFs nestleder Jorunn Lossius gleder seg over vedtaket:

– Kampen mot mer antisemittisme må starte i skolen, sier hun.

Lossius peker på at det i dag er helt tilfeldig hvilke skoler som arrangerer slike turer.

– KrF har sammen med KrFU en så stolt historie i kampen mot antisemittisme. Landsmøtets vedtak fortsetter og styrker denne arven, sier hun videre.

KrFUs 2. nestleder Constanse Borge sier antisemittisme er et økende problem, og at man må ha kunnskap for å kunne motarbeide den.

– Det å for eksempel reise til Auschwitz og komme tett på hva det jødiske folket har opplevd, er så annerledes enn å lese om det i en bok, sier Borge.

Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til turer for ungdom som planlegger å besøke konsentrasjonsleirer og minnesteder fra andre verdenskrig. Tilskuddet er knyttet til handlingsplanen mot antisemittisme.