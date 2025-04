Her er SVs plan for å bytte ut vikarer med fast ansatte i helsevesenet

Bare innen helsesektoren ble det brukt hele 19 milliarder kroner på vikarer over fem år, kunne FriFagbevegelse fortelle nylig.

Høyt sykefravær, personellmangel, høy bruk av vikarer, og en ventelistegaranti som skal innfris; utfordringene står i kø innenfor helse- og omsorgssektoren.

Sykehusene alene kjøpte vikartjenester for nær 6 milliarder kroner på samme tid.

SV og partiets helsepolitiske talsperson, Marian Hussein, mener det offentlige helsevesenet har gjort seg altfor avhengige av bemanningsbyråer.

Landsmøtevedtak

På sitt landsmøte i mars vedtok SV en ny hovedsatsing kalt «Redd velferdsstaten».

Som første skritt har partiet nå foreslått en pakke med forslag for en betydelig økning av bemanningen i helsevesenet.

SVs forslag i Stortinget innebærer en 20-trinns rakett for å berge framtida, som de kaller det.

– Vi mangler folk innen helsevesenet. Regjeringen har satt i gang et ventelisteløft, men uten økt grunnbemanning. De bare pisker de som allerede jobber gjennom å ta av fritiden deres. Det fører med seg enda større sykefravær, sier Marian Hussein til FriFagbevegelse.

– Løsningen mener vi er å øke grunnbemanningen og stanse flukten fra det offentlige helsevesenet, fortsetter hun.

SVs helsepolitiske talsperson., Marian Hussein, har begynt å gjennomføre vedtak fra SVs landsmøte. (Hennika Lillo-Stenberg/FriFagbevegelse)

Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Truls Vasvik, deler SVs syn på viktigheten av god grunnbemanning og minner om at Ap, SV og Sp gjennom sine budsjett har økt rammefinansieringen av sykehusene. Les hans full tilsvar nederst i saken.

Partene i arbeidslivet

SV har med hjelp av blant andre Fagforbundet og FO utarbeidet den omfattende planen, som partiet mener vil styrke grunnbemanningen i helse- og omsorgssektoren.

– Det er et stort potensial for å hente tilbake de som har slutta i helsesektoren og samtidig beholde helsepersonell som vurderer å slutte i helsetjenesten, poengterer hun.

Kjernen i forslaget er økt grunnbemanning, bedre arbeidsmiljø, økt innsats mot sykefravær og bedre oppgavedeling. Samt å gjøre noe med utdanningen, blant annet gjennom å styrke den regionale utdanningen.

Hussein peker på flere årsaker til at det er behov for et løft:

– Vi har en helsesektor under press og et stort antall rapporter om uholdbare arbeidsforhold. Det er mangel på helsepersonell, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten, påpeker hun.

– Vi må anerkjenne et økt behov for ansatte i helse- og omsorgstjenesten i årene som kommer, og legge til rette for dette. Rett bemanning er avgjørende for at pasienten får et tilbud av god kvalitet, mener Hussein.

Vurderer å slutte

Hun mener mange sykepleiere og leger vurderer å slutte, fordi de opplever et stort arbeidspress og stadig forverrede arbeidsforhold.

– Dette er alarmerende signaler som vi ikke kan ignorere. Vi mangler allerede både sykepleiere, helsefagarbeidere, jordmødre og leger i stort omfang. Om vi ikke tar grep, vil situasjonen bli enda mye verre om få år, hevder Hussein.

Unntak fra innleiereglene

I 2022 vedtok Stortinget strengere regler for innleie fra bemanningsbyråer. Støre-regjeringen innførte samtidig et eget unntak for helsepersonell.

Forslaget om å ikke inkludere helsepersonell i forbudet mot innleie gikk imot ønskene til de ansattes fagforeninger, som Fagforbundet, LO, Norsk Sykepleierforbund, Unio og YS.

Alle var sterkt kritiske til at bruk av bemanningsbyråer skulle være tillatt i helsevesenet.

– Målet med de nye reglene var å øke bruken av faste ansettelser og redusere bemanningsbransjens innflytelse. Derfor er det nødvendig å fjerne unntaket i arbeidsmiljøloven som åpner for tidsbegrenset innleie av helsepersonell, slik at man får redusert bruken av innleie av i kommunene og i helseforetakene, mener SV.

Ap: – På vei ned

Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Truls Vasvik, er enig med SV i synet på grunnbemanningen.

– Derfor har Ap, SV og Sp i budsjettene våre økt rammefinansieringen av sykehusene, sier han i en kommentar til FriFagbevegelse.

Han er også enig i at vikarpooler noen steder kan være en god idé.

– Men jeg vil advare mot at vi sentralt skal diktere hvor man skal ha det. Det må eventuelt avtales med tillitsvalgte gjennom trepartssamarbeidet, mener han.

Han er også klar på at antall studieplasser har økt de siste årene, nettopp for å rekruttere flere folk til helsetjenestene. Mest innenfor medisin-faget.

– Og så vil jeg påpeke at bruken av innleie faktisk er på vei ned ved sykehusene. Også fra bemanningsselskapene. Vi har stilt krav om en kritisk gjennomgang av bruken av innleie ved sykehusene. Og vil fortsatt ha et trykk på nettopp det, sier Vasvik.

– Inngått avtaler

Vasvik er sterkt uenig i Husseins påstand om at ansatte i helsesektoren piskes til overtid for å få ned ventelistene.

– Det er et ledd i trepartssamarbeidet. Det er inngått avtaler med tillitsvalgte om at de ansatte kan jobbe mer hvis de ønsker det. Det er viktig for oss at det skal være en god dialog med de ansatte, sier Vasvik.

Sykehuset i Vestfold, som han kjenner godt til, har blant annet fått ned ventetiden.

– Samtidig er vi tydelig på at det ikke kan fortsette slik. Vi kan ikke slite ut de ansatte. Men nettopp derfor har vi økt grunnbemanningen. Det står vi sammen med SV om, sier Truls Vasvik.

