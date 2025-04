Frp vil legge ned Statsforvalteren og fylkeskommunene

I sitt forslag til nytt partiprogram vil Fremskrittspartiet altså legge ned både Statsforvalteren og fylkeskommunen, og gjennomgå statsforvaltningen med sikte på en overføring av oppgaver til kommunene. Målet er å redusere byråkratiet. Fylkeskommunen er overflødig, mener partiet.

Kommunalpolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, sier han er opptatt av at beslutninger må tas så nært folk som mulig

«Statsforvalterens innsigelsesrett bidrar til å undergrave det lokale selvstyret, spesielt i arealsaker», skriver FrP i sitt forslag til partiprogram.

Statsforvalteren er statens representant i hvert fylke med hovedoppgave å følge opp vedtak, retningslinjer og lover fra regjeringen og Stortinget på regionalt nivå.

Vil fjerne fylkeskommuner

Solberg-regjeringens kommunereform reduserte antall kommuner i landet fra 428 til 356. Samtidig ble antall fylker redusert fra 19 til 11.

Nå er antall fylker tilbake på 15, etter at Viken ble splittet i tre og Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark gikk hver for seg.

Hvis Fremskrittspartiet og Høyre får det som de vil, kan samtlige fylkeskommuner bli borte etter valget til høsten. Også Høyre vil nemlig fjerne fylkeskommunen.

Mer til kommunene

Erling Sande var kommunal- og distriktsminister i Ap/Sp-regjeringen fra oktober 2023 til februar 2025. Han mener konsekvensen av dette blir langt større kommuner og mer statlig styring.

– De oppgavene fylkeskommunen har i dag, er så store at det ikke er hensiktsmessig at kommunene utfører de, sier han til FriFagbevegelse.

Sande viser blant annet til fylkenes primæroppgave i dag, nemlig å drive de videregående skolene.

– Ser du for deg de videregående skolene, for eksempel i Vestland, er det snakk om et stort opptaksområde som skal gi et bredt tilbud for ungdommene. Hvis du skal ha en videregående skole i hver kommune, ville de fleste skolene bare valgt de populære linjene. De vil jo alle ha, sier Erling Sande til FriFagbevegelse.

– Du ville fått tilsvarende mange administrasjoner som skal fordele elever og administrative oppgaver. Det vil være en dyrere modell og gi et dårligere tilbud for elevene enn dagens videregående skoler, mener han.

Over til staten

Hvis man vil beholde dagens kommunestruktur, vil det være staten som må løse disse oppgavene, poengterer han. Det vil si at direktoratet som sitter i Oslo må styre dette.

Det samme vil gjelde for tannhelse og samferdsel.

– Felles for forslagene til Frp er sentralisering og mer makt lenger vekk fra folk. Det vil bety mer byråkrati og mindre folkestyre. Eller større kommuner, poengterer han.

Kommunereformen Frp var med på, som førte til langt færre kommuner, skulle gi mindre byråkrati.

– I stedet har antall administrativt ansatte i kommunene økt. I tillegg er det også brukt mye penger på å reversere sammenslåingene som delvis også var tvangssammenslåinger, mener Sande.

Fjerne Statsforvalteren

Frp vil også avskaffe Statsforvalteren, tidligere kjent som Fylkesmannen.

Statsforvalteren fungerer som et bindeledd mellom statlige myndigheter og kommunene, og har ansvar for ulike områder som miljøvern, beredskap, landbruk, helse og sosialtjenester, utdanning og rettssikkerhet.

I dag er det 10 statsforvaltere. Mange er nylig utnevnt og har en ansettelsesperiode fram til 2028–2030.

– Frp må utdype hvem de mener skal løse oppgavene som fylkeskommunen og Statsforvalteren har i dag. Jeg er redd resultatet også her bare blir mer sentral styring og mer byråkrati, sier Erling Sande.

Drøfte rollen

Statsforvalterens rolle, vil han imidlertid gjerne diskutere.

– Å legge ned kontrollfunksjonen som Statsforvalteren har, ser jeg lite poeng l. Det som er interessant er diskusjonen om Statsforvalteren har for mye makt over kommunene, innrømmer han.

– Der er det Stortinget og regjeringen som har ansvaret, på bakgrunn av et regelverk som er politisk bestemt. Der hadde Frp stor innflytelse da de satt i regjeringen fra 2013 til januar 2020. Der har Frp vært minst like ivrige som alle andre til å lage nye regler og rettigheter, hevder Sande.

Han legger til at Senterpartiet blant annet ønsker å se på om skjønnsvurderinger som gjøres er riktige, og om en burde flyttet oppgaver fra Statsforvalteren til folkevalgte organ.

– Man kan nok være mer forsiktig med å gripe inn og begrense inngrep i lokaldemokratiet på arealdelen. Vi kan også ta en debatt om Statsforvalterens oppgaver. Men å si at embetet bør legges ned, vil bare være det samme å flytte makt til Oslo, hevder han.

Raskt som mulig

Frps Per-Willy Amundsen er helt uenig i påstandene til Sande.

– Dette vil ikke gi mer statlig styring. Det vil gi mindre statlig styring, hevder han overfor FriFagbevegelse.

– Det handler om hvordan vi innretter lovverket. Vi må gi en større frihetsgrad til lavere nivå og nærhet til beslutningen, sier Amundsen.

Han mener de beslutninger som Statsforvalteren tar i dag, fint kan løses av departementet. I dag ligger Statsforvalteren under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

– Avgjørelser må tas på lavest mulig nivå. Må noen gripe inn, kan departementet gjøre det. Strukturen ligger allerede der i dag, påpeker Amundsen.

Han legger ikke skjul på at målet må være større og færre kommuner, men Frp mener det ikke er hensiktsmessig med en lignende reform som regjeringen med Erna Solberg som statsminister gjennomførte.

– Vi vil ikke slå sammen kommuner med tvang. Vi vil ikke overkjøre kommune, men involvere de. Men på sikt må det til en ny kommunereform med større kommuner. Men en reform basert på tvang er uaktuelt. Det må være frivillig, sier Amundsen.

Å legge ned Statsforvalteren og fylkeskommunen mener han må skje i neste stortingsperiode. Men poengterer at det trengs et politisk flertall for det.

Han tror dessuten at dette vil tvinge seg fram uansett.

– Hvem skal løse oppgavene som fylkeskommunene har i dag?

– Det er ikke vanskelig å fordele de oppgavene. Kommunene kan overta videregående skoler. Oslo har det som en særskilt oppgave utover det vanlige for kommuner. Veiene kan legges tilbake der de var. Tannhelse kan legges inn under helseforetakene, mener Per-Willy Amundsen.

