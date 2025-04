Flere til sykehus etter brann på ungdomsfest i Trondheim

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet opplyser til Adresseavisen at det først ble meldt om røykutvikling. Da nødetatene kom fram, var det imidlertid åpne flammer synlig fra mønet på huset.

– En fra politiet tømte et pulverapparat. Det ble først meldt til oss at brannen var slukket, forteller vaktleder Stig Lunde ved brannvesenets 110-sentral.

Ungdommer på festen i huset hadde også forsøkt å slukke med brannslukningsapparat, men brannen blusset opp igjen. Da brannvesenet kom, fikk de raskt kontroll på flammene.

17 personer oppga til politiet at de hadde fått i seg røyk. Fire ungdommer ble sendt i ambulanse til St. Olavs hospital. Flere andre dro til legevakta for en sjekk Det ble også meldt at en person hadde fått brannskader, skriver Adressa.

Politiet etterforsker saken og avhørte natt til søndag flere av dem som var der, for å finne ut hva som skjedde i huset.