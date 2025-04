Trump-tollen mot Norge består: – Har råd til å betale mer

Av Bibiana Piene/NTB, Fredrik Moen Gabrielsen/NTB og Edvin Strømme/NTB

Spenningen har de siste dagene bygget seg opp før møtet mellom Trump og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Den amerikanske presidenten skrøt av Norge, både som land, men også i de litt mer seriøse spørsmålene.

Flere analytikere har påpekt at i den pågående toll- og handelskrigen trenger USA allierte. På spørsmål fra NTB om den amerikanske presidenten ser på Norge som en mulig slik alliert, svarte Trump:

– Jeg vil være interessert i å være en alliert av Norge. Vi er interessert i å gjøre de beste handelsavtalene, og nordmenn er storartede forretningsfolk. Dere er en smart nasjon, en godt styrt nasjon, og dere har vært det lenge, særlig nå med dette lederskapet.

Betydningsfullt

– Det dette møtet bekrefter for meg, det er at de som advarte mot å dra til USA, fordi det kunne ha en nedside, det er bedre å være på avstand og ikke risikere noe, at de har tatt feil, sier statsministeren til NTB.

Han mener at det å se hverandre i øynene, snakke sammen og å være i et møte sammen, skaper én ting:

– Mulighet for oppfølging.

Han forteller at på vei ut av møtet fikk han høre fra både presidenten, utenriksministeren og forsvarsministeren at «vi holder kontakten».

– Det er klart det har betydning, sier Støre.

Møtet med den amerikanske presidenten varte i drøyt 100 minutter. Støre sier at han opplevde en avslappet og hyggelig vert som var raus både med seg selv og med tiden.

Rikket seg ikke

Etter den første seansen med pressen i kabinettrommet, fulgte lukkede møter mellom presidenten, statsministeren og de øvrige regjeringsmedlemmene.

Omsider ble kameraer og mikrofoner sluppet inn i Det ovale kontor, hvor tonen fortsatt var god, men Trump viste ingen tegn til å rikke seg på USAs toll mot norske varer.

– De har et flott fond, det er et stort fond, og de har ingen gjeld, så jeg tror de antakeligvis er villige til å betale oss mer enn det, håper jeg, sa Trump på spørsmålet om tollsatsen skulle ned fra 15 prosent.

Det er ikke klart om han mente at Norge skal betale mer enn 15 prosent, som er gjengjeldelsestollen Trump innførte 2. april i år, eller mer enn den opprinnelige tollsatsen på norske varer inn til USA.

Uansett ville det ikke være Norge som betaler tollen, slik Trump påstår, men amerikanske importører av norske varer, noe som amerikanske forbrukere til sjuende og sist ville måtte betale. Det ville derfor ramme salget av norske produkter.

Uenighet om tolltall

Finansminister Jens Stoltenberg fortalte etter møtet at de ikke kom til enighet i tollspørsmålet.

– Det er ulike synspunkter ved hva som er de faktiske forholdene. Amerikanske handelstall viser at de har et underskudd på handelsbalansen mot Norge hva gjelder varer, våre tall viser det motsatte, at vi har et lite underskudd, og begge deler kan jo ikke være riktig samtidig, sier Stoltenberg.

Han skylder på at en del handelsstatistikk ikke er så god som den skal være, og mener at uansett hvilket lands statistikk man legger til grunn er bildet ganske balansert.

– Vårt budskap var at istedenfor å diskutere akkurat tallene så er det bedre å diskutere om toll er formålstjenlig, og vi mener at det ikke er det, verken for USA eller for oss.

Bare 3 prosent av Norges totale eksport går til USA. I 2024 eksporterte Norge for 60 milliarder kroner, i det vesentlige petroleumsprodukter, sjømat og møbler. Og importerte fra USA for 82,7 milliarder kroner.

– Trenger ikke flere verdensmestere på ski

Til tross for Trumps syn på Norge som et land med penger til å betale for seg, hadde han ikke noe å utsette på Norge som kjøper av amerikanske varer.

Presidenten kom ikke på noe han kunne ønske Norge skal kjøpe mer av.

– Dere trenger ikke mer snø, dere trenger ikke ski. Og dere trenger ikke skimestere heller, gjør dere vel? Det har dere mange av. Forholdet er bra som det er, vi har et flott forhold, som jeg tenker kan være enda flottere enn før, svarte han.

– Vi har et flott forhold til Norge. Så jeg tenker at vi beholder det sånn. Kan ikke gjøre bedre, sa han og la til for spøk at hvis Norge vil gi USA enda mer innrømmelser, så ville det være OK.

– En stor ære

Før møtet holdt de en kort presseseanse, hvor Trump kom med lovord om både Støre og Stoltenberg, som også deltar på møtet.

– Det er en stor ære å ha den høyt respekterte, fantastiske statsministeren av kongeriket Norge med oss her i dag, innledet Trump.

– Du gjorde en fantastisk jobb, og tusen takk for det. Jeg er veldig glad du er her, og at vi møtes igjen under disse omstendighetene, sa Trump til Stoltenberg før han tok imot spørsmål fra pressen.

– Norge har alltid vært en alliert. De har alltid vært noen vi har vært veldig nære, veldig vennlige med, kanskje i enda større grad med meg enn med andre folk. Norge har vært en venn, svarte Trump til NTB.

Uhemmet Norge-skryt

Ved flere anledninger ytret Trump sin begeistring for Norge som land, det norske folk og de som styrer landet. Han sa at han veldig gjerne kunne tenke seg å møte kong Harald.

– Jeg elsker Norge, jeg vil dra på ski. Norge er vakkert og har et vakkert folk, sa presidenten til pressen.

I en forlengelse av Trumps begeistring sa Støre at den amerikanske presidenten var velkommen til å besøke Norge.

Støre er den tiende regjeringssjefen i rekken som får møte Trump etter at han i januar ble innsatt i sin andre presidentperiode.

Trump tok med flere statsråder til møtet med Norge. Utenriksminister Marco Rubio, finansminister Scott Bessent og forsvarsminister Pete Hegseth deltok.

Visepresident J.D. Vance er på reise i Tyskland og deltok derfor ikke.

