Oslos nye skoledirektør mener skjerm har en naturlig plass i skolen

I august tar Marius Arnason Bøe (48) over som ny direktør for Utdanningsetaten i Oslo. I et intervju med Klassekampen fredag sier den påtroppende skoledirektøren seg direkte uenig med kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) som har sagt at digitale ferdigheter ikke lenger skal telles blant de fem grunnleggende ferdighetene i skolen.

– Det er jeg uenig i. Ulike digitale løsninger og verktøy er en del av samfunnet som alle ungene er en del av og skal bli en del av. Derfor er det viktig at vi setter barn og unge i stand til å lykkes i den digitale verdenen, sier Bøe.

Han mener skjerm har en naturlig plass i skolen, og at hans opplevelse er at osloskolen også har brukt dem slik. Han vil ikke uttale seg om det har vært for mye eller for lite skjermbruk i skolen fram til nå.

Les også: Oslo-skoler dropper nye nettbrett for de yngste

– Det handler om å bruke pedagogiske verktøy på riktig måte, sier Bøe.

Som ny direktør for Utdanningsetaten i Oslo blir Bøe øverste leder for 17.000 ansatte og 65.000 elever. Han overtar jobben etter Marte Gerhardsen (Ap) som gikk til ny jobb som statssekretær i Forsvarsdepartementet i februar.

