NRK: Ikke fugleinfluensa, men fiske årsak til fugledød

I fjor høst ble det observert store mengder døde fugler på land og på sjøen i Nord-Troms.

Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet mistenkte at årsaken var fugleinfluensa, skriver NRK, ettersom det var påvist tilfeller av høypatogen fugleinfluensa i området.

Nå avviser Veterinærinstituttet at det var et større utbrudd av fugleinfluensa som tok livet av fuglene. De peker i stedet mot sildefisket i fjordene.

– Hovedårsaken til den økte dødeligheten var at måkene druknet i nøtene under notfisket etter sild, skriver instituttet i sin nyeste rapport.

«Obduksjonen viste at måkene var druknet, og de var fulle av sildolje i fjærdrakten», står det i rapporten.

Konklusjonen er at hovedårsaken i den økte dødeligheten var at måkene druknet i nøtene under notfisket etter sild.

«Dette er et kjent og godt dokumentert problem, og fiskerinæringen har gjort flere tiltak for å forhindre slik bifangst, men av og til skjer det likevel at mange måker drukner samtidig i det noten dras inn og snurpes igjen,» heter det i rapporten.

