Millehaugens forsvarer: Anker ikke fengslingskjennelsen

Av Hans O. Torgersen/NTB

Millehaugen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Nokas-dømte Metkel Betew, som ble funnet skutt og drept i et skogholt like ved et boligområde på Oppsal i Oslo 17. april.

Tirsdag denne uken ble han varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud, samt full isolasjon i to av ukene.

Han har ikke vært i politiavhør etter pågripelsen.

– Han har gitt et vitneavhør, og det fastholder han. Jeg synes ikke at han skal si noe mer enn det nå. Å gå inn og ut uten at jeg har sett ett eneste dokument i saken, ønsker jeg ikke, sier Furuholmen til NTB.

Klausulerte etterforskningsdokumenter

Den profilerte forsvarsadvokaten har som prinsipp å ikke ta imot klausulerte etterforskningsdokumenter. Dette er dokumenter som forsvarer kan få tilgang til med en klausul: at man ikke får lov til å fortelle klienten om innholdet.

Furuholmen ønsker ikke å ha en slik binding i sin kommunikasjon med klientene sine.

Vitneavhøret som forsvarsadvokaten sikter til, er det som ble gjennomført allerede langfredag, dagen etter drapet.

Leverte fra seg telefonen sin

Drapsetterforskere fra Oslo-politiet reiste da ned til Horten, der Millehaugen var under en fire dager lang permisjon fra Berg fengsel og oppholdt seg på en privat adresse.

– Han ga da et vitneavhør og leverte fra seg telefonen sin, sier Furuholmen.

To dager senere kom politiet tilbake til Horten og pågrep Millehaugen. Det er ikke kjent hvilke bevis politiet da hadde, for eksempel om de hadde funnet meldinger eller annet på telefonen hans som styrket mistanken mot ham.

Retten tok utgangspunkt i vitneavhøret

«Retten har i vurderingen av skjellig grunn tatt utgangspunkt i den vitneforklaringen siktede ga til politiet før han ble pågrepet, og holdt denne informasjonen opp mot øvrige innhentede bevis i saken», skriver Oslo tingrett i fengslingskjennelsen fra tirsdag.

I kjennelsen siterer ikke retten fra noen av etterforskningsdokumentene fordi de er klausulert.

«Det gjenstår naturligvis en rekke etterforskningsskritt, og etterforskningen er i en tidlig fase. Retten er like fullt av den oppfatning at informasjonen som fremkommer i dokumentene som er vist til over, samlet sett innebærer at grunnvilkåret for fengsling er oppfylt», heter det videre i kjennelsen.

Dommeren slår fast at etter rettens syn er det sannsynlighetsovervekt for at siktede enten har begått drapet, eller på annen måte har medvirket til dette. Grunnvilkåret for å fengsle Millehaugen er dermed til stede.

Millehaugen har tilbrakt så å si hele sitt voksne liv i fengsel og soner nå en dom på 21 års forvaring for bestillingsdrapet på Young Guns-leder Mohammad «Jeddi» Javed i 2009.