Løpebølge! Trolig deltakerrekord i Sentrumsløpet

Hvem: Eirik Tanberg

Hva: Daglig leder for Sentrumsløpet i Oslo

Hvorfor: Nærmere 17.000 løpere inntar Oslo sentrum lørdag

Nå braker det løs! Hva kan folk forvente seg?

– Jeg vil si at folk kan forvente seg en folkefest i Oslo sentrum. De som har vært med før vil kjenne igjen arrangementet, og de som ikke har vært med før, håper vi vil tenke at dette er noe som er litt ekstra. Sentrumsløpet er et av de største gateløpene i Norge. Det har en unik plassering, med start og mål på Karl Johan. Det er en veldig fin runde, som ikke kun har fokus på raskest mulig tid. Her er det også sightseeing og opplevelser. Man løper forbi Slottet, Frognerparken, Bygdøy allé, Rådhusplassen, Akershus festning og Stortinget... Du har ganske mye du får med deg på veien! Og så blir det deltakerrekord!

Jaså?

– Ja, det er en løpebølge i hele verden, også i Norge. Man ser det på stort sett alle løp, små som store, at arrangører som leverer gode produkt, har hatt en økning i antall påmeldinger.

Det er snart 17.000 påmeldte?

– Vi ender nok rundt det tallet til slutt. Dette er 25. året at vi i Idrettslaget i BUL arrangerer. I den perioden har vi aldri vært så mange som i år! I fjor var det rett under 13000 påmeldte. Rekordløpet var på 80-tallet, med rundt 17-18000 påmeldte. Da var det jo også en løpebølge.

Hva gjør at folk er så gærne etter å løpe?

– Det er nok sammensatt. Før koronaen lå vi an til en rekordpåmelding, men så stengte Norge ned bare en drøy måned før løpet skulle vært. I korona tror jeg mange brukte løping som treningsform og rekreasjon. Det var lavterskel, og treningssentrene var stengt, samme var organisert lagidrett. Så har vi jo flere nye løpeinfluensere, som skiller seg fra den typiske konkurranseløperen, som til nå kanskje typisk har vært en mann mellom 30-60 år. Nå ser vi at flere og flere kvinner blir med, og også yngre løpere. Jeg tror også den store revolusjonen i løpesko har hatt noe å si for interessen vi nå ser for løping.

Hvordan da?

– De siste ti årene har vi fått sko som både er mer skånsomme, mer responsive og morsommere å løpe med enn tidligere. Flere får gode løpeopplevelser, og færre løpere blir skadet. Med mer kontinuitet og jevnere trening, er det nok morsommere å melde seg på løp også.

Mange sentrumsgater blir jo stengt av. Hvordan opplever dere at ikke-løperne i Oslo takler arrangementet deres?

– Det aller meste er positivt! Klart, det er alltids noen enkeltklager. På Frogner blir enkelte gater nærmest innestengt. Man kan selvfølgelig krysse løypa til fots, men det er ikke garantert at man kan det med bil. Det kan jo være irriterende. Eller er det alltid noen som skal til et parkeringshus i sentrum, eller til et bryllup på festningen, også blir det vanskelig. Men det er ingen storm av klager. Vi har vært et årlig arrangement i over førti år, på nesten samme dato. De som blir påvirka har nok innfunnet seg med det. Vi gjør det beste vi kan for at det skal være mulig å bruke byen også denne dagen, men jeg vil nok ikke anbefale å bruke bilen som sightseeing-middel i Oslo sentrum akkurat denne dagen.

(Asics Sentrumsløpet)

Skal du løpe sjøl?

– Nei det er vanskelig å få til, jeg begynner klokka seks på morgenen med rigging, og holder på til cirka midnatt. Har dessverre ikke tid!

Har du aldri vært med? Får du ikke «FOMO»?

– Nei, egentlig ikke. Mer om jeg hadde vært syk og ikke kunne vært der på dagen. Og jeg tror ikke jeg kunne tilgitt meg selv om jeg hadde løpt selv, og det hadde skjedd noe i mellomtiden som jeg burde ha håndtert. Det dukker alltid opp utfordringer, og da må man ta en best mulig avgjørelse der og da. Dette er forhåpentligvis noe ikke deltakerne får med seg eller blir påvirka av. Det viktigste er at de får henta startnummeret sitt, får løpt, får tiden sin, og en god opplevelse både før under og etter løpet.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg er ganske enkel, så jeg er lykkelig så lenge folk rundt meg er lykkelige. Og når jeg leverer noe som er respektabelt, både på jobb og privaten.

Hvilken TV-serie er best nå?

– Veldig fan av «Jon blir bonde». Jeg er jo bygdegutt egentlig! Den serien viser at det ikke nødvendigvis er så enkelt eller økonomisk fett som noen tenker, at det bare er masse subsidier og lite arbeid. Det er bra at flere får øynene opp for den viktige jobben norske bønder gjør!

Hvem var din barndomshelt?

– Det må være sprinteren Maurice Greene, kanskje, som var verdens beste rundt år 2000. Jeg skulle bli like god som han!

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Teleportering hadde vært kult! Hadde jeg hatt to timer til overs, kunne jeg teleportert meg til Jotunheimen eller Romsdalen og tatt meg en fjelltur.

Hva liker du best med deg sjøl?

– Kanskje at jeg er den forholdsvis solid person som man kan stole på leverer på et jevnt ålreit nivå.

Hvem skulle du helst stått fast i heisen med?

– Jens Stoltenberg. Han er en mann jeg ser opp til, både som tidligere statsminister, Natosjef og nå finansminister. Han har jo foreløpig redda Ap sin oppslutning, og har denne uken vært på møte med Trump for å forsøke å styrke forholdet til USA i en utfordrende økonomisk tid.

