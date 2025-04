KrF vil reversere elektrifisering av Melkøya

Det var et stort flertall av delegatene som stemte for forslaget om reverseringen av elektrifiseringen av Equinors gassanlegg på Melkøya.

– Vi har jobbet strategisk for å snu utgangspunktet i denne saken og er utrolig glad for at vi har klart å nå fram med våre argumenter, sier sentralstyremedlem og toppkandidat for Nordland KrF Linda Helen Haukland.

Den 8. april varslet KrFs stortingsgruppe at de ikke ville stemme for en reversering, men landsmøtet har nå bestemt det motsatte.

– Vi er stolte av å være med i et parti som hører på oss i Nord, og som skjønner situasjonen vi står i, sier toppkandidat for Finnmark KrF Erling-Christoffer Suhr.

Kraftverket på Melkøya slipper ut 900.000 tonn karbondioksid årlig, noe som er Norges tredje største punktutslipp. Elektrifisering og oppgradering av anlegget ventes å ha en prislapp på 13,2 milliarder kroner.