Endelig nei til full åpning av kollektivfeltet på E18 inn mot Oslo

Det pågående byggearbeidet med Ring 1 i Oslo har ført til omfattende køproblemer på den viktigste veien fra Asker og inn mot Oslo, skriver Budstikka.

I 2024 ble kollektivfeltet helt stengt for elbiler. I ettertid har de lokale ordførerne lyktes i å få åpnet feltet i helgene, men det er ikke aktuelt i ukedagene når køproblemene er størst.

– Ikke aktuelt med endringer

– Elbilforbudet i kollektivfeltene ble innført 6. mai 2024. Tiltaket har i hovedsak virket etter hensikten med bedre fremkommelighet og hastighet for busstrafikken, og mindre biltrafikk til Oslo sentrum i rushtimene, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i et brev til Asker-ordfører Lene Conradi (H).

Det er ikke aktuelt å gjøre noen endringer, slår han fast.

Asker og Bærum må bidra til å bedre køsituasjonen selv, mener Nygård, og peker på at både han og Statens vegvesen har foreslått flere tiltak for å avlastet strekningen uten å gjenåpne helt for elbiler.

Åpner for samkjøringsfelt

Dette innebærer å innføre et eget tungtrafikkfelt mellom Asker og Holmen, samt å åpne for et eget samkjøringsfelt for elbiler med minst to passasjerer fra Holmen til Sandvika. Dette nevner også Nygård i brevet til Conradi.

Transportpolitisk talsperson Mona Fagerås i SV peker også på dette i en kommentar til NTB.

– Når samferdselsministeren nå sier nei til full gjenåpning, må han jobbe med alternativer så vi likevel får gjort noe med køen. Vi har lenge bedt om samkjøring så det blir enklere for folk å kjøre minst to i bilen om gangen. Dette er noe alle er for, som vi også kan stimulere mer til, sier hun.

Les også: LO-forbund ut mot Frp: – Viser manglende respekt for arbeidet vi gjør

– Provosert

Asker-ordfører Conradi er ikke imponert over svaret til Nygård.

– Jeg skal vokte meg litt for hva jeg sier nå, for kommunen og jeg ønsker en konstruktiv dialog videre. Men jeg er litt provosert over svaret her, sier hun til Budstikka.

– Nygård skriver at han har stor forståelse for ulempene for folk i Asker. Men det hjelper ikke noe som helst. Jeg stiller igjen spørsmålet om statsråden og Vegvesenet har den kunnskapen som trengs her. Har de bakkekontakt?

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

– Vil gjøre det verre

Høyres Trond Helleland – som sitter i transportkomiteen på Stortinget – er ikke imponert over forslagene til regjeringen. Han mener de vil gjøre situasjonen enda verre og frykter monsterkøer.

– Å lage tungbilfelt fram til Holmen og deretter samkjøringsfelt for elbil etter Holmen vil skape enorme trafikale utfordringer. Det er 100.000 som pendler inn og ut av Oslo daglig, i tillegg kommer all varetransporten, sier han.

Les også: Dette får etterlatte av din pensjon når du dør (+)

Ekstrem trafikkøkning

Frank Sve, Frps samferdselspolitiske talsperson, reagerer også sterkt.

– Jeg blir provosert over at samferdselsministeren ikke tar innover seg ansvaret han har for den ekstreme trafikkøkningen på lokalveinettet. Det har svekket trafikksikkerheten i sårbare boområder og skoleveier i Asker og Bærum, sier Sve.

Han mener løsningen er å gjøre om kollektivfelt til sambruksfelt, som Frp nylig har fremmet forslag om på Stortinget.

Les også: Myndin Nerdrum: Sårbarhet i klassisk innpakning (+)

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)