Søreide om Støres Trump-møte: – Avgjørende at regjeringen var tydelige

– Jeg mener det var helt avgjørende at regjeringen var tydelige på Norges ubetingede støtte til Ukrainas forsvarskamp, sier lederen av Stortingets forsvars- og utenrikskomité.

– Det er avgjørende for både europeisk og amerikansk sikkerhet at Russland ikke vinner krigen, og at USA legger press på Russland for å stanse de målrettede og brutale angrepene på sivile, legger Søreide (H) til.

Hun sier at det var viktig at statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg fremmet norske synspunkter på toll og handel.

– Jeg er også glad for at USA anerkjenner Norge som en viktig alliert og sterk partner, som spiller en rolle og er viktig for internasjonal sikkerhet.

Les også: USA-ekspert om Trump-møte: – Pinlig