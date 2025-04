Riksrevisjonen: Kritikk mot barnevernet

– Utfordringer og mangler i barnevernet har vart over lang tid, selv om det er satt inn en rekke tiltak gjennom flere år, konkluderte riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen da han la fram rapporten torsdag.

Det har ikke manglet på kritikk mot barnevernet de siste 20 årene. Både Riksrevisjonen, Helsetilsynet, forskningsinstitusjoner, statsforvaltere og utredninger har avdekket hvordan det svikter på en rekke felt.

Dette er møtt med tiltak som kvalitetsmål, en barnevernsreform og det er vedtatt en ny barnevernslov.

– Til tross for dette, er utfordringene fortsatt ikke løst, sa Schjøtt-Pedersen.

Bryter plikt til å tilby plassering

Når et barn trenger plasseringstiltak, har det statlige Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat) plikt til å finne et forsvarlig tilbud hvis kommunens barnevernstjeneste ber om det. Men det har vært en kraftig økning i brudd på denne bistandsplikten de siste tre årene.

I fjor ble det avdekket brudd i 114 saker. Året før var tallet 59 brudd i bistandspliktsaker. Med unntak av 2020 har Bufetat brutt plikten i alle år siden 2017, oppsummerte riksrevisoren.

– Det er kritikkverdig at barn ikke får det tilbudet de har behov for, sa Schjøtt-Pedersen.

«Kritikkverdig» er den nest høyeste formen for kritikk som Riksrevisjonen kan konkludere med.

Sammensatt bilde

Det er et sammensatt bilde som ligger bak problemene, påpekte Schjøtt-Pedersen:

Bufetats tiltaksapparat er ikke tilstrekkelig dimensjonert til å ivareta bistandsplikten.

Samarbeidsutfordringer mellom forvaltningsnivåene i barnevernet har negative konsekvenser for unge og barn som har behov for hjelp fra barnevernet.

Manglende tilbud i ulike velferdstjenester gjør samarbeidet mellom barnevernet og andre tjenester krevende og fører til at barn ikke får tilbudet de har behov for.

Noe av bakgrunnen er at institusjonstilbudet ble bygget ned fram til 2022 fordi det var mindre etterspørsel. Men behovet økte betydelig igjen etter pandemien. Schjøtt Pedersen påpeker at det tar lang tid å bygge opp et tilbud igjen.

Samtidig har mange av barna som kommer i møte med barnevernet, større og mer sammensatte utfordringer. Flere har psykiske helseutfordringer, andre sliter med rusproblemer eller har kriminell atferd.

– Dette er barn som det er utfordrende å finne plasseringsalternativer til, sa riksrevisoren.

Stadig vanskelig med stabil bemanning

I tillegg sliter mange kommuner med økonomien innenfor barnevernstjenesten. Det blir i rapporten beskrevet som en negativ spiral, der det blir mer brannslukking enn forebygging.

Schjøtt-Pedersen viste til at barnevernstjenesten en del steder har lav grunnbemanning, mye gjennomtrekk av ansatte og sliter med høyt sykefravær. Flere kommuner har også en liten barnevernstjeneste som sjelden møter på komplekse saker.

Barne- og familiedepartementet får nå beskjed om å sørge for at Bufetat er tilstrekkelig dimensjonert for å kunne tilby plasseringstiltak som de er forpliktet til. Kommunene bør følges opp for å sørge for at de ivaretar ansvaret for forebygging.

Departementet anbefales også å følge opp kommunene slik at de tar sitt ansvar for å tilby individuell plan for barn med behov for langvarige og sammensatte tjenester.