Ny sesong av «Team Pølsa» på trappene

– Vi gleder oss til å sette i gang med å lage en ny sesong av «Team Pølsa». Denne serien har betydd mye for mange. Ungdommene har blitt forbilder og både inspirert og berørt publikum med sin reise, sier redaksjonssjef Randi Helland i NRK Fakta i en pressemelding.

I den første sesongen fulgte vi seks ungdommer med ulike funksjonsnedsettelser som sammen med Øystein «Pølsa» Pettersen jobbet med å klare å gå VM-løypene i Trondheim.

Hele Norge heiet fram Pia, Syver, Trygve, Sunniva, Peder og Mikkel til de til slutt fullførte rennet i Granåsen under ski-VM i februar.

Serien ble en seersuksess med et snitt totalt på 1.211.000 seere, og over 1,4 millioner har fram til nå sett første episode. Nå har NRK bestemt seg for å lage en ny sesong med nye deltakere.

– Det er fantastisk at vi får lov til å lage en ny sesong. Det er litt skummelt å følge opp en så massiv suksess, men det er spennende, og jeg gleder meg, sier Pettersen til kanalen.

– Sesong én av «Team Pølsa» traff meg på et plan jeg ikke hadde forutsett, men som jeg virkelig setter pris på. Det er uten tvil det mest meningsfulle jeg har gjort i jobbsammenheng, fortsetter han.

Holmenkollrennet 2026 skal være målet for deltakerne i den nye sesongen, og sesong to er planlagt vist til våren neste år.

