Ny direktør for Osloskolen

Han kommer fra stillingen som kommunaldirektør for byrådsavdeling for barnehage og skole i Bergen kommune, skriver Oslo Kommune i en pressemelding.

Arnason Bøe tar over stillingen etter Marte Gerhardsen som var utdanningsdirektør i seks år.

Den nye direktøren er fra Tønsberg og har bakgrunn som lærer, rektor, etatsdirektør og ulike lederstillinger i skolesektoren i Bergen. Han tiltrer i stillingen 4. august.^

– Med denne ansettelsen får Osloskolen en solid leder med nesten 25 års erfaring fra skole og utdanning. Marius Arnason Bøe er en tydelig og strategisk leder med bred forståelse for utdanningssektoren, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

– Jeg er veldig glad for å få denne muligheten. Jeg ser frem til å arbeide sammen med de ansatte i Osloskolen for å sikre alle elever et høyt læringsutbytte, og et skolemiljø som bidrar til sosial utjevning, sier Marius Arnason Bøe.

Det var til sammen 21 søkere til stillingen som direktør i Utdanningsetaten. Arnason Bøe ble valgt etter en grundig prosess. Divisjonsdirektør Marianne Stenberg er konstituert i stillingen som direktør i etaten frem til Arnason Bøe tiltrer.

Stillingen som direktør er et åremål på seks år med mulighet til fornyelse én gang.

