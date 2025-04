Vinteren klamrer seg fast i nord – sommeren på vei i sør

– Vinteren elsker Nord-Norge og klamrer seg fast så lenge som mulig, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt til NTB.

Han har få gode nyheter til folk i nord – der snøbygene i Troms og Finnmark vil fortsette ut uken. Nordland må også regne med snø, men det ser ut som de kan få en liten pause lørdag. Dette gjelder også indre strøk av Troms og Finnmark.

Om det er noen trøst, er det snakk om byger og ikke vedvarende snø – som kan bety at sola innimellom kan titte fram mellom bygene.

– Jeg prøver så godt jeg kan å finne lyspunkter, sier meteorologen og trekker fram at det ser ut som temperaturene vil stige etter helgen.

Og for folk i Bardufoss som tirsdag våknet opp til den kaldeste aprildagen siden 1988 med 12,8 minusgrader, kan det være et lyspunkt at temperaturene vil stige.

– Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke blir nedbør, men det virker som man da vil slippe minusgrader.

Les også: Ekspert: Derfor er det røde jordbær allerede i april (+)

Opp mot 18 grader

I sterk kontrast til været i nord, nærmer sommeren seg i sør. Grensen for å slippe snøen går i Trøndelag.

– Fra Trondheim og sørover skal man slippe å se snø, sier Sarchosidis.

Nord i Trøndelag blir det dog noe overskyet fram til helgen, men så skal det bli godvær fram til søndag ettermiddag – da blir det mer gråvær.

I Midt-Norge og Vestlandet ventes det mye pent vær, og det ser ut som det er Vestlandet som får de høyeste temperaturene. Meteorologen forteller om opp mot 18 grader innerst i fjordene. Også her ventes det en mer skyet værtype fra søndag.

Les også: Ny undersøkelse: Høye temperaturer i havet har bleket 84 prosent av verdens korallrev

Værvinnere

Og værvinnerne? De finner vi på Østlandet og Sørlandet. Her går det mot solrike dager og opp mot 17 grader. Overskyet blir det først på søndag.

– Mot Agder og Telemark blir det ikke særlig overskyet og temperaturene vil klare å komme seg opp mot 18 grader. Det er meget behagelige temperaturer, sier Sarchosidis.

Et lite minus for Østlandet er at her må man først gjennom gråvær og spredte byger torsdag før godværet melder seg.

Les også: Fornebubanen kan bli 1 milliard kroner dyrere enn ventet