Vår Energi med overskudd på 453 millioner dollar i første kvartal

Det går fram av selskapets resultat som ble lagt fram onsdag morgen. Overskuddet før skatt var snaut 1,3 milliarder dollar

Det foreslås at selskapet skal betale ut et utbytte per aksje på 1,24 kroner, totalt 300 millioner dollar, til aksjonærene. Videre varsler selskapet et like stort utbytte for selskapets aksjonærer i andre kvartal.

– Vi er glade for å levere sterke resultater i tråd med forventningene, skriver selskapet i børsmeldingen.

De totale inntektene i kvartalet var 1871 millioner dollar, snaut 20 milliarder kroner. Dette er noe lavere enn i samme kvartal i fjor da inntektene endte på 1956 millioner dollar.

