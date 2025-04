Syklist alvorlig skadet i ulykke på Disen i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Syklisten kjøres til sykehus og anses som alvorlig skadet, opplyser Oslo politidistrikt på politiloggen.

Syklisten er en mann i 50-årene.

Innledende opplysninger til politiet gikk ut på at en hund var involvert i uhellet. Vitneopplysninger bekrefter dette.

– Vitneopplysninger bekrefter at det har vært et sammenstøt mellom syklisten og en hund, og at dette er årsaken til ulykken, opplyser politiet.

Hunden framstår uskadet.

