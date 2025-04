Sivilbeskyttelsesloven splitter Stortinget

Endringsforslaget er oppe til behandling i Stortinget og skal voteres over torsdag. Blant annet vil endringene gi regjeringen fullmakter til å pålegge sivil arbeidsplikt i krigstid eller når landets sikkerhet er truet.

De siste dagene er det reist flere spørsmål i offentligheten om hvilke fullmakter Stortinget er i ferd med å gi regjeringen i den nye sivilbeskyttelsesloven, og det har kommet påstander om at lovforslaget fra regjeringen kan være i strid med Grunnloven.

Blant annet har tidligere forsvarstopp Robert Mood og professor Benedikte Moltumyr Høgberg kritisert forslaget i Nettavisen.

Ønsker utsettelse

– Det vil etter Fremskrittspartiets mening være uklokt av Stortinget å vedta de foreslåtte lovendringene, uten at vi har fått bedre svar på de mange spørsmålene som er reist, blant annet om forholdet til Grunnloven, sier partileder Sylvi Listhaug i Frp i en pressemelding.

Loven har allerede vært i første behandling i Stortinget tidligere i april. Det er andre behandling av loven som Fremskrittspartiet ønsker utsatt.

– Stortinget har ikke hastverk med å gjennomføre sluttbehandling av denne loven, men bør ta seg tid til å få bedre svar på spørsmålene som nå har blitt stilt, sier Listhaug.

Dersom forslaget om utsettelse ikke får tilslutning, vil partiet subsidiært fremme et løst forslag som lyder: «Loven bifalles ikke».

Flere partier er kritiske

På andre siden av partiaksen ønsker også Rødt å utsette saken.

– Rødt har vært mot hele lovforslaget og stemte mot da det først var oppe. Vi mener at dette forslaget langt på vei fjerner den parlamentariske kontrollen Stortinget har med regjeringen, sier stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson Tobias Drevland Lund i en kommentar til NTB.

Også KrF er kritiske til forslaget, melder NRK.

– Siden Stortingets første behandling har det vært reist viktige spørsmål i den offentlige debatten, som KrF mener må avklares før Stortinget kan vedta loven. Derfor kommer vi til å stemme mot, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad.

Rødt, Venstre, SV, MDG og Pasientfokus stemte imot lovforslaget allerede ved første votering.

Avviser kritikken

Regjeringen svarer på kritikken i en pressemelding onsdag kveld og avviser flere påstander om lovforslaget.

Justis- og beredskapsdepartementet viser til at bruk av fullmaktene vil være underlagt vanlig parlamentarisk kontroll. Altså vil Stortinget når som helst kunne gripe inn.

– Regjeringen mener at selv i en slike alvorlige situasjoner som forslaget regulerer, er det viktig å ha lover og regler som regulerer arbeidslivet. Det er derfor vi gjør denne jobben nå så vi er forberedt. Dette vil gi muligheten for å ha et godt og balansert regelverk på plass hvis vi noen gang kommer i en situasjon der vi som nasjon kjemper for vår felles frihet og overlevelse, heter det i pressemeldingen.

Til tross for at KrF og Frp har snudd i saken siden første votering, kan forslaget fortsatt vedtas med støtte fra Ap, Høyre og Sp. Så lenge nesten alle representantene fra disse partiene stemmer for, vil forslaget fortsatt få flertall.

