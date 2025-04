Ras stenger E10 i flere dager – halve Lofoten isolert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er klart etter at Vegvesenets geolog har vært på befaring i rasområdet onsdag ettermiddag.

– Hvis arbeidet går etter planen, håper vi å kunne åpne veien fredag ettermiddag. Men vi kan ikke på dette stadiet gi noen garantier for at den planen holder, sier byggeleder Odd-Roger Warberg i Statens vegvesen.

Warberg forklarer at fjellsiden må renskes grundig, og at opprydningsjobben er stor. Når løs stein er ryddet, må veien repareres for skader. Arbeidet er allerede i gang.

– Det vil ta tid å få gjort det på en god måte, men den tida må vi bare ta oss. Vi kan ikke sette på trafikk forbi rasstedet før vi vet at det er trygt, sier han.

En bil ble fanget i raset, og sjåføren måtte hentes ut – men var ikke skadet.

Vågan kommune satte kriseledelse etter raset og har satt opp båttransport forbi rasstedet.

Politiet meldte om steinraset klokka 11.22 onsdag. Det gikk drøyt 16 kilometer vest for kommunesenteret Svolvær.

På grunn av raset er den eneste veiforbindelsen mellom Svolvær og Nordlandssykehuset Lofoten i Gravdal brutt. Kommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes er uten vei til fastlandet.

Les også: Ny måling: Kanontall for Støre