Oslo Børs med på global oppgang – steg over 1 prosent

Likevel kom det en knekk i oljeprisen like før stenging. Rykter om at flere Opec+-medlemmer ønsker å øke oljeproduksjonen mer i juni, sendte prisen ned med over 2 dollar i løpet av onsdagen, skriver Finansavisen.

De mest omsatte aksjene spriket. Equinor falt 1,56 prosent, Kongsberg Gruppen gikk ned 3,8 prosent og Aker BP falt 0,32 prosent. DNB steg 2,15 prosent og Norsk Hydro steg 5,74 prosent. Vår Energi steg 2,76 prosent etter å ha lagt fram kvartalstall.

Den brede børsoppgangen var særlig drevet av meldinger fra USAs regjering om at tollsatsene på vareimport fra Kina blir redusert om de to landene kommer til enighet.

Tirsdag kveld avviste også president Donald Trump at han planlegger å sparke sentralbanksjef Jerome Powell. Konflikten med sentralbanken har også skapt uro i de amerikanske markedene den siste tiden.

Parallelt med børsoppgangen har gullprisen sunket. Fra et toppunkt tirsdag på 3493 dollar per unse, har prisen falt med mer enn 3 prosent onsdag og ligger ved stengetid på 3276,2 dollar.

