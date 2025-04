Ny person mistenkt etter babydødsfall

Det bekrefter Oslo-politiet overfor Aftenposten.

Personen er avhørt og erkjenner ikke straffskyld, opplyser Oslo-politiet til avisa. Politiadvokat Kari Kirkhorn sier at politiet ikke har flere kommentarer til etterforskningen av saken nå.

– Forventer snarlig henleggelse

Mistenktes advokat, Nadia Hall, bekrefter at klienten har fått status som mistenkt i den pågående etterforskningen, men understreker samtidig at dette ikke innebærer at det foreligger noen form for skyld eller siktelse, eller at det er noe grunnlag for det.

– Min klient har vært i avhør og har gitt en lang og utfyllende forklaring om hendelsesforløpet. Basert på vår gjennomgang av saken og avhøret, er det vår klare vurdering at det ikke foreligger grunnlag for straffansvar. Vi forventer derfor en snarlig henleggelse av saken, skriver Hall i en uttalelse til NTB.

Les også: Tre tenåringer dømt for grov voldtekt mot to unge jenter

Doula anmeldt

I mars døde et nyfødt barn på sykehus etter å ha ligget flere dager på sykehus. Drammen sykehus anmeldte i forbindelse med saken en doula for forsømmelse av hjelpeplikten, og politiet startet etterforskning.

Doulaen er avhørt av politiet, og hennes forsvarer har tidligere opplyst at kvinnen er trygg på at hun ikke har brutt loven.

– Jeg oppfatter at politianmeldelsen i saken er inngitt på sviktende faktisk grunnlag og ber om at pressen opptrer med varsomhet og at partene nå får ro mens politiet etterforsker ferdig, sier kvinnens advokat Åse Schei til Aftenposten.

En doula er en person som bistår med praktisk og emosjonell støtte under en fødsel, men er ikke helsepersonell. Det kreves ingen autorisasjon for å praktisere som doula.

Les også: Støre avviser amerikansk press om fregattkjøp

Moren ikke avhørt

Barnets mor har av helsemessige grunner foreløpig ikke forklart seg for politiet. Når det er tilrådelig medisinsk, vil også hun bidra med sin forklaring, uttaler advokat Hall.

Hun skriver videre at familien fortsatt er i dyp sorg og sjokk over å ha mistet barn, og at hun på vegne av familien ber om forståelse og respekt for deres behov for ro.

Les også: Syklist alvorlig skadet i ulykke på Disen i Oslo