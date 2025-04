Ny pengepott til utenlandske forskere i Norge – peker på USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er viktig for Norge å være offensive i en krevende situasjon for akademisk frihet. Vi kan utgjøre en forskjell for fremragende forskere og viktig kunnskap, og det ønsker vi å gjøre så raskt som mulig, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap) i en pressemelding.

Hun opplyser at regjeringen setter av 100 millioner kroner i statsbudsjettet for neste år til en pott som skal trekke internasjonale forskere til Norge.

Spesielt peker Aasland på utviklingen i USA den siste tiden.

– Den akademiske friheten er under press i USA, og det er en uforutsigbar posisjon for mange forskere i det som har vært verdens ledende kunnskapsnasjon i mange tiår, sier hun.

Den nye ordningen til regjeringen skal være åpen for forskere fra hele verden, og skal ikke være begrenset til amerikanske forskere eller forskere ved amerikanske universiteter, understrekes det.

– Nå gir vi våre fremste forskningsmiljøer mulighet til å knytte til seg etablerte forskere fra utlandet, sier Aasland.

Forskningsrådet opplyser at utlysningen til støtteordningen kommer i mai.

– Den vil i første omgang være knyttet til Forskningsrådets senterordninger, blant annet for fremragende forskning og innovasjon innen klima, helse, energi og kunstig intelligens, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

