Norge øker støtten til gjenoppbyggingen av Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fondet dekker kritiske behov i Ukraina mens krigen pågår, blant annet til gjenoppbygging og landets kriserespons.

– Russlands fullskalainvasjon har påført Ukraina enorme ødeleggelser. Ved å styrke vårt bidrag, sikrer vi at kritiske tjenester som utdanning, helsetilbud og energiforsyning kan opprettholdes. Dette er avgjørende for å styrke ukrainernes motstandskraft og støtte Ukraina med gjenoppbygging og reformer, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Bidraget blir gitt til Verdensbankens flergiverfond Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund (URTF)

Statsråder i Washington

Det økte bidraget ble formidlet til Ukrainas finansminister Serhij Martsjenko i et møte i Washington onsdag.

På møtet deltok utviklingsminister Åsmund Aukrust (Ap) og finansminister Jens Stoltenberg (Ap). Denne uken er de på Verdensbankens og IMFs vårmøter i den amerikanske hovedstaden.

Torsdag møter Støre og Stoltenberg USAs president Donald Trump i Det hvite hus.

– Gjenoppbyggingen av Ukraina handler også om å bygge sterke institusjoner og et velfungerende demokrati. Derfor er reformarbeid og institusjonsutvikling en sentral del av innsatsen gjennom fondet, sier Stoltenberg.

3,3 prosent av BNP

Norges totale bidrag via URTF utgjør nå i overkant av 9 milliarder kroner – over en tredel av fondets samlede midler, opplyser regjeringen. Den første bevilgningen i 2022 var på omtrent 1 milliard kroner.

Pengene til fondet inngår i Nansen-programmet. Totalt skal Norge i 2025 gi 85 milliarder til Ukraina gjennom programmet.

Økningen gjør at regjeringens anslag for 2025 er at 3,3 prosent av brutto nasjonalprodukt kommer til å gå til forsvarssektoren.

Les også: Trump sier en Ukraina-avtale er nær – og langer ut mot Zelenskyj

Les også: Frykter ikke Trumps vrede: – Jeg har erfaring nok

Les også: Ny måling: Kanontall for Støre