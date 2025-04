Lyd-advarsel om russebusser: – Tilsvarer lyden av et jetfly

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hørselshemmedes Landsforbund har målt støynivået inne i en buss i Oslo mens lydanlegget var i gang, og her var volumet over 120 desibel. Det tilsvarer lyden av et jetfly som tar av, skriver forbundet i en pressemelding.

De understreker at musikk er gøy, og at russetiden skal være gøy.

Men minner om at høy lyd, særlig over lang tid kan overbelaste øret og gi utfordringer som nedsatt hørsel eller tinnitus.

– Nyt russetiden og ha det gøy! Men ta vare på hørselen din, for musikk skal kunne nytes livet ut, sier generalsekretær Inger Helene Venås i forbundet.

Hun minner om at hørselsskader ikke kan repareres når de først har oppstått.

– Derfor er vi opptatt av å forebygge. Dessuten trenger hørselen hvile, akkurat som musklene våre, sier Venås.

Hun har tre råd som hun gjerne vil dele med russen:

1. Ta pauser fra musikken

2. Hvis mulig: Ikke stå for nærme høyttalerne

3. Og aller viktigst: Bruk ørepropper!