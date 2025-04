Lønnsoppgjøret mellom LO og Virke er i gang

– Bedriftene går så det griner. Arbeidsgiverne har tatt ut store overskudd og lederlønninger. Det betyr at det er rom for et godt og solid lønnsoppgjør, som gir økt kjøpekraft, sier LOs nestleder Steinar Krogstad.

Onsdag startet LO forhandlingene med Virke. Det er satt av to dager og dersom partene ikke blir enige går oppgjøret til mekling, skriver LO. Også YS startet sine forhandlinger med Virke onsdag. De mekler på vegne av 6000 medlemmer.

– Arbeidstakernes del av verdiskapingen synker og lønnsforskjellene øker. Det bekymrer YS, skriver forhandlingsleder Eirik Bornø.

LO og NHO ble enige om et oppgjør med en ramme på 4,4 prosent da de forhandlet om frontfagene tidligere i vår. Det ga et generelt tillegg på 5 kroner for alle, samt et lavlønnstillegg på 2 kroner og ytterligere 2 kroner til dem som ikke har lokale forhandlinger.

Blant de som omfattes av forhandlingene nå er de ansatte i Norgesgruppen og Coop som er organisert gjennom HK Norge.

– Det er viktig for HK Norge at våre medlemmer får økt kjøpekraft. Bedriftene går med store overskudd, og da må også de ansatte få sin del av verdiskapingen, sier forbundsleder Christopher Beckham.

