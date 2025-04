LO og YS enige med Virke i årets lønnsoppgjør

– Vi er fornøyde med et resultat som følger frontfaget. Oppgjøret tar hensyn til de store utfordringene deler av handels- og tjenestenæringene opplever og gir rom for at virksomhetene kan forhandle lokalt, sier administrerende direktør Bernt G. Apeland i Virke.

Partene er også enig om et lavlønnstillegg på 2 kroner og ytterligere 2 kroner i overenskomster for renhold, fritids- og opplevelsesavtalen og industrioverenskomsten Teko.

Kun lønn

Forhandlingene startet onsdag, og partene kom til enighet like før klokken 20 samme dag.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, hvor det kun er forhandlet om lønn. Det var satt av to dager til forhandlingene.

– Vårt hovedkrav har som i frontfaget vært at arbeidstakernes kjøpekraft må styrkes gjennom generelle tillegg. I tillegg har hatt krav om å prioritere lavlønn og likelønn. Dette er spesielt viktig etter flere år med høy vekst i levekostnadene samtidig som har det vært viktig for LO at ansatte sikres en større andel av verdiskapingen, sier nestleder Steinar Krogstad i LO.

Over 40.000

YS sier oppgjøret vil gi mange av deres medlemmer reallønnsvekst dersom prisstigningen blir på 2,7 prosent, slik som prognosene tilsier.

– Vi er fornøyd med at vi har fått gjennomslag for kravet om reallønnsvekst. YS er opptatt av å løfte de med lavest lønn. Derfor er vi også fornøyd med at Virke kom oss i møte på kravet om et lavlønnstillegg, sier YS' forhandlingsleder Eirik Bornø.

LO forhandler for 37.000 medlemmer innen varehandel og service, mens YS forhandler for 6000. Blant de som omfattes av forhandlingene, er ansatte i Norgesgruppen og Coop som er organisert gjennom HK Norge.

