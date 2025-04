Høyere industriproduksjon kan føre til raskere rentekutt

– Det er utsikter til vekst, men noe lavere enn i forrige kvartal. Lavere vekst vil kunne bidra til et tidligere rentekutt enn det som ligger i rentebanen, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge i en kommentar til NTB.

Han kommenterer SSBs konjunkturbarometer for årets 1. kvartal, som viser at den generelle bedømmelsen av utsiktene for 2. kvartal i år er positiv for industrien som helhet, men at optimismen er noe lavere enn i de siste to kvartalene. Det er produsentene av investeringsvarer som er mest positive til det kommende kvartalet.

– Det er gledelig å registrere at en viktig del av de norske industribedriftene fortsatt er positive tross tidene vi er inne i med handelsuro. I tillegg gir det oss en robusthet i forhold til uroen vi står i og svingningene framover, sier Knudsen.

Barometeret viser at samlet industriproduksjon var høyere sammenlignet med kvartalet før, men at det er bransjemessige forskjeller.

Flertallet av produsentene av investeringsvarer melder om klar produksjonsoppgang, mens det for innsatsvarer meldes om uendret produksjon. Produsentene av konsumvarer rapporterer om moderat økning.

Samlet sett melder industrilederne om litt fallende ordretilgang fra hjemmemarkedet i årets første kvartal. Også fra eksportmarkedet meldes det om svakt fallende ordretilgang.