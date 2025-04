Forsker tror Trump vil presse på for norsk fregattkjøp fra USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Til Klassekampen sier Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole, at fregattkjøp fort kan bli tema når Støre møter Trump sammen med finansminister Jens Stoltenberg (Ap) torsdag.

– Jeg tror Trump vil forsøke å presse på for at Norge skal kjøpe amerikanske fregatter, sier Heier.

– Det vil støtte amerikanske industriarbeidsplasser og teknologiutvikling, så det er jo egentlig mandatet hans å presse på for det, fortsetter han.

Verken Heier eller Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets høgskole, tror at Norge kommer til å velge amerikansk.

– Et fregattkjøp innebærer et langsiktig og tett partnerskap. Tidligere var det et stort pluss å være avhengig av USA – det er det ikke lenger, sier Matlary.

