Andersen forklarer seg for retten – hevder Viggo Kristiansen lokket jentene med kattunger

Av Steinar Schjetne/NTB

– Det var kaos i hodet. Hva jeg tenkte? Vet ikke, sa Jan Helge Andersen (44) i retten onsdag.

Andre dag av Gulating lagmannsretts ankebehandling i Baneheia-saken startet med at drapstiltalte Andersen begynte sin forklaring for retten. Han avslo tilbudet om å få gi en fri forklaring og ville heller gå rett på utspørringen til dommeren

Mens den tidligere bestekameraten Viggo Kristiansen (45) lokket med seg Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) og forgrep seg på dem, forholdt Andersen seg helt passiv og delvis med ryggen til det som skjedde, ifølge forklaringen.

Den er i grove trekk samsvarende med forklaringene Andersen har gitt tidligere.

– Viggo spurte om jentene ville bli med og hjelpe til med noen kattunger, sa Andersen onsdag.

– Sa han skulle drepe meg

I motsetning til hva han forklarer i retten, mener påtalemyndigheten at det var Andersen selv som fikk med seg jentene til et tilvokst og avsidesliggende område i Baneheia 19. mai 2000. Aktoratet mener det ikke engang er holdepunkter for at Kristiansen var på åstedet da overgrepene og drapene skjedde.

– Han holdt kniven til magen min og sa at han ville drepe meg hvis ikke jeg også forgrep meg, sa Andersen.

Han framholder at det var Kristiansen som var initiativtaker, pådriver og den aktive part gjennom hele hendelsesforløpet. Forklaringen passet godt inn i bildet aktoratet i de opprinnelige straffesakene på starten av 2000-tallet tegnet av den dominerende og temperamentsfulle Kristiansen, og makten han hadde over den stille og forsagte Andersen.

Prøver å skape tvil

Da Kristiansen – etter å ha sonet nesten 21 år i fengsel – ble endelig frifunnet i 2022, var det ikke bare de tekniske bevisene som ble forkastet, men også Andersens forklaring.

Kristiansen har nær sagt fra første stund forklart seg likt og konsistent om hvor han var og hva han gjorde da drapene i Baneheia fant sted. Han er endelig renvasket, med begrunnelse i at det verken finnes beviser for at han var på åstedet, langt mindre for at han var delaktig i handlingene som fant sted der.

Det er helt sentralt for forsvaret av Andersen å få dommerne til å åpne for at Kristiansen kan ha vært på åstedet. Hvis de ikke helt kan utelukke Andersens forklaring, må han frifinnes for drapet på Lena Sløgedal Paulsen – eventuelt kun dømmes for medvirkning.

– Truet til drap

Andersen hadde en nokså detaljert forklaring om hendelsene han hevder å ha observert, men få eller ingen svar på lagdommer Elisabeth Deinbolls spørsmål om han hørte jentene si noe, eller om han hørte andre lyder fra hendelsene.

Det var først etter at Kristiansen hadde drept den eldste jenta at Andersen reagerte og spurte «hva faen er det du holder på med», ifølge forklaringen.

– Da reiser han seg opp, og vi krangler. Jeg får beskjed om at jeg skal drepe den andre jenta. Han ga beskjed om at enten dreper jeg henne, eller så dreper han oss begge, sa Andersen onsdag.

Kommentar: Den aller siste runden (+)