Tung start for Oslo Børs etter ferien – falt 0,7 prosent

Også ved åpning klokken 9 falt børsen, og etter få minutter var den ned over 1 prosent. Gjennom dagen gikk børsen litt opp og ned, og på det meste var den ned 1,2 prosent.

For tungvekterne ble det en blandet dag: Equinor falt 1,50 prosent, og Kongsberg Gruppen gikk ned 2,58 prosent, mens DNB-aksjen steg 0,27 prosent. Norsk Hydro og Telenor steg henholdsvis 0,23 og 0,94 prosent.

Ved stengetid ble et fat nordsjøolje handlet for 67,05 dollar per fat, opp fra 65,3 dollar fatet da børsen stengte onsdag.

Nedgangen tirsdag kan skyldes at Trump-administrasjonen i påsken satte all byggeaktivitet rundt Equinors havvindprosjekt Empire Wind i New York på vent, skriver Dagens Næringsliv.

Oslo Børs har hatt en fem dagers påskepause og avsluttet med flat utvikling onsdag sist uke.

På de toneangivende børsene i Europa var det blandet i 16.40-tiden tirsdag. FTSE 100-indeksen på London-børsen lå opp 0,37 prosent. Dax-indeksen i Frankfurt var ned 0,17 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris var ned 0,11 prosent.

