Støre har med fire budskap til Trump

– Jeg ser ikke for meg at dette blir forhandlinger om toll. Nå er det 90 dagers pause om dette, men jeg skal bruke anledningen til å snakke om norsk handel, hva som er realiteten slik vi ser det, og betydningen av norske investeringer i USA og for den samhandelen som er, sa Støre i et møte med pressen tirsdag ettermiddag.

Han understreker at Norges syn er at handelen med USA er balansert.

– Norske selskaper investerer stort i USA. Når Trump er opptatt av å få mer industri til USA, kan Norge stå oppreist og vise at det skjer fra norsk side, sier han.

Fire budskap til Trump

To dager før besøket i Washington trekker Støre fram fire punkter han vil ta opp med Donald Trump:

– Norsk-amerikansk samarbeid om sikkerhet og forsvar.

– Situasjonen i Ukraina.

– Toll og handel.

– Betydningen av alliansen mellom Norge og USA.

Blant annet vil Støre minne Trump om at det Norge følger med på i nord, er noe som berører USA direkte sikkerhetspolitisk.

– Vi vet gjennom kontakten vi har hatt med den nye administrasjonen, at de er fullt klar over det. Og det er viktig å ta det i en formell runde med presidenten, sier Støre.

Også Ukraina blir et viktig tema.

– Europeere er enige om, og jeg kommer til å ha med det som en del av mitt buskap, at det må tydeligere markeringer til overfor Russland for å få til det som kan bli en retteferdig våpenhvile og veien mot rettferdig fred, sier Støre.

Ingen tollforhandlinger

– Vi la inn en forespørsel om et møte tidlig i april, og det tok en uke før vi fikk invitasjonen, sier Støre.

Han understreker at Trump en annerledes president enn andre og har forberedt seg til møtet ved å snakke med flere europeiske kolleger som har møtt ham nylig.

– Trump gjør dette på andre måter enn vi har sett før. Han kjører møter og kan arrangere det som han ønsker, med medier til stede, sier Støre.

– Jeg er ikke nervøs, men har sett betydningen av å forberede meg god, sier han.

En styrke å ha med Stoltenberg

Støre legger ikke skjul på at han synes det er en styrke å ha med Stoltenberg.

– Det at Jens Stoltenberg har møtt Trump før, er positivt, og han kan den sikkerhetspolitiske dagsordenen godt, sier Støre.

Stoltenberg er allerede i Washington for å delta på møter i Verdensbanken og IMF. Han og Trump hadde omfattende kontakt under Trumps første presidentperiode, fra 2017 til 2021, da Stoltenberg var Nato-sjef. Da Stoltenberg ble Norges finansminister i februar i år, la nyhetsbyrået Reuters vekt på at han kunne bli Norges «Trump-hvisker» og hjelpe Norge i en potensiell handelskrig med USA.

– Det er ikke unaturlig å ha med en statsråd i slike møter, og i denne anledningen var det naturlig å ha med finansministeren, sier Støre.

– Men det er mitt møte med Trump vi planlegger, det er sånn vi forbereder oss, legger han til.

Viktig å møtes ansikt til ansikt

Støre er forberedt på å være tydelig med Trump.

– For å bli hørt og respektert skal du opptre tydelig og på en måte som ikke er til å misforstå. Å snakke seg rundt og være uklar er ikke klokt etter min erfaring.

Besøket i Det hvite hus består av en lunsj og så et møte i Det ovale kontor. Også ambassadør Anniken Huitfeldt deltar.

– Grunnen til at vi ber om et møte, er at vi tror på betydningen av å møtes ansikt til ansikt. I videomøtenes tid er det noe spesielt med å kunne møtes direkte, sier Støre.

Han tror at også Donald Trump ser verdien i å møtes fysisk.

– Det er det Trump har invitert til. Han har i en formell invitasjon til meg invitert til møte i Det hvite hus fordi slike møter har betydning.

