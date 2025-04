Millehaugen fengsles i fire uker for drapet på Betew

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Millehaugen er ilagt brev- og besøksforbud, og dessuten forbud mot aviser og kringkasting i fire uker. 55-åringen må også sitte i fullstendig isolasjon i to uker, går det fram av kjennelsen fra Oslo tingrett tirsdag.

Betew ble funnet skutt og drept i et skogholt like ved et rolig boligområde på Oppsal i Oslo skjærtorsdag.

Tre dager senere ble Millehaugen pågrepet i Horten. Politiet har beskrevet drapet som svært brutalt og målrettet.

Utelukker ikke flere pågripelser

Tidligere tirsdag sa politiadvokat Christian Hatlo til NTB at de ikke utelukker flere pågripelser.

– Per nå er det ikke noen andre mistenkte, men ut fra sakens natur kan vi ikke utelukke flere pågripelser.

Hatlo vil ikke svare på om politiet mener at Millehaugen og Betew var alene på åstedet.

– Går jeg inn på det, vil jeg også si mye om hva vi mener denne siktede har gjort. Det er altfor tidlig. Vi har et inntrykk, men det holder vi tett til brystet foreløpig, sier han.

Kontaktet Millehaugen dagen etter

Hatlo vil heller ikke kommentere om de har overvåkingsbilder av Millehaugen i området hvor Betew ble funnet drept.

– Jeg kan ikke kommentere det. Vi ønsker hans forklaring, men også andres forklaring før vi sier hva vi sitter på av bevis.

Politiet kontaktet Millehaugen dagen etter, opplyser Hatlo.

– Vi kontaktet ham dagen etter, og da ga han en kort forklaring til politiet som vitne, sier han.

Teori om bestillingsdrap

En av politiets hypoteser er at det var et bestillingsdrap. Denne hypotesen er verken svekket eller styrket, ifølge Hatlo.

Politiet har gjort flere beslag, men politiadvokaten vil ikke kommentere hva dette dreier seg om.

Millehaugen begjærte seg løslatt i rettsmøtet som startet klokken 13 i Oslo tingrett. Politiet begjærte lukkede dører av hensyn til etterforskningen og fare for bevisforspillelse, og de fikk medhold til det.

Er preget

Millehaugen selv ankom først etter at pressen ble sendt på gangen.

55-åringen nekter for å ha noe med drapet å gjøre og er preget etter drapssiktelsen, sier hans forsvarer.

– Han er selvfølgelig preget av det han står oppe i. Dette er en vanskelig sak for ham, sa forsvarer Morten Furuholmen etter tirsdagens fengslingsmøte.

Forsvareren mener det er en veldig spesiell sak med mange ubesvarte spørsmål.

Ble pågrepet søndag

Betew er mest kjent for å ha vært en del av banden som ranet Norsk Kontantservice (Nokas) i Stavanger 5. april 2004, der politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble drept.

Gjerningsmennene fikk med seg over 57 millioner kroner, noe som gjør det til norgeshistoriens største ran.

Millehaugen er dømt for to drap og har sittet nesten sammenhengende i fengsel siden 1989, da han var 20 år gammel.

Etter det NTB kjenner til, sonet Millehaugen nå på en anstalt med lavere sikkerhet og hadde permisjon i påsken da han ble pågrepet søndag. 55-åringen er flere ganger blitt omtalt som en av Norges farligste menn.

