Lofoten-kommuner vurderer sammenslåing – regjeringen stiller med penger

De to kommunene har en kommune mellom seg, nemlig Flakstad kommune.

– Nå er tida endelig inne for å kunne skrive et nytt og positivt kapittel i Lofot-historien. Dette er en historisk mulighet, og det er godt å få så tydelig respons fra statlige myndigheter; at dette kan vi fikse sammen, sier ordfører Hanna M. Sverdrup (H) i Moskenes kommune i en pressemelding.

Det var hun som sammen med kommunedirektøren tok initiativ til prosessen overfor Vestvågøy en tid tilbake.

Sliter økonomisk

Bakgrunnen var at kommunen sliter med en gjeld på over 100 millioner kroner. Moskenes er blant 23 av kommunene som står på Robek-listen, et register over kommuner med dårlig økonomisk styring.

– Vi var positive til henvendelsen, men tydelige på at de økonomiske forholdene må være avklart før man bruker tid og ressurser på en videre prosess og involvering i de to kommunene, forklarer ordfører Jonny Finstad (H) i Vestvågøy.

De to kommunene har hatt en dialog med regjeringen om saken og opplyser nå at det har gitt resultater.

– Kommunal- og distriktsdepartementet har nå gitt oss en historisk mulighet: Regjeringen har vedtatt å gi et engangstilskudd på rundt 160 millioner for å håndtere opparbeidet gjeld i Moskenes, samt mulighet for å søke ytterligere økonomiske bidrag for å dekke kostnader som følge av kommunesammenslutning, opplyser ordførerne og kommunedirektørene i en felles pressemelding.

Ordning for kommuner som sliter

I et brev til de to kommunene og statsforvalteren i Nordland bekrefter kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng (Ap) at departementet støtter en frivillig kommunesammenslåing i Lofoten med 160 millioner kroner.

Støtten skal gå til å betale det oppsamlede underskuddet i Moskenes kommune fram til og med 2024, og departementet tar sikte på å utbetale støtten til Vestvågøy kommune i løpet av året.

– Støtten til denne sammenslåingen er ekstraordinær, fordi situasjonen i Moskenes kommune også er ekstraordinær, skriver Stenseng i brevet.

Nå er departementet i gang med å se på en særskilt oppfølgingsordning for kommuner med langvarige og store styringsutfordringer – nettopp for å unngå at flere kommuner havner i samme situasjon som Moskenes.

– Fortsatt i startfasen

Nå skal spørsmålet om videre forhandlinger om sammenslåing behandles i kommunestyrene i både Moskenes og Vestvågøy.

– Vi er fortsatt helt i startfasen, og det er viktig at vi sikrer en beslutning som er godt forankret og ønsket i begge kommuner. Vi ønsker en åpen og grundig prosess basert på forståelse, involvering og kunnskap, heter det i pressemeldingen.

Les også: Mener kommuner lever i en faktafornektelse: – Vi er i oljefella

Les også: – Vi har vært fiskere så lenge jeg vet, i alle fall mer enn hundre år (+)