Kongressmedlem i USA hevder å stå bak Equinors havvindstans

Republikaneren fra New Jersey sendte nylig et brev til innenriksminister Doug Burgum hvor han uttrykte bekymring for prosjektets sikkerhet og miljøpåvirkning, ifølge Dagens Næringsliv.

I brevet peker Smith på det han mener er en rekke risikomomenter med utbyggingen, som at turbinene kan forstyrre viktige radarsystemer og at skip kan kollidere med dem. Han er også bekymret for forurensning hvis turbiner faller som følge av uvær eller ulykker.

Smith har i lengre tid kjempet mot havvind utenfor kysten til sin egen delstat, som er nabostat med New York, der Equinor satser stort på havvindprosjekt Empire Wind 1.

Stansen kan potensielt føre til store økonomiske konsekvenser for Equinor, som sier de vurderer rettslige skritt mot Trump-administrasjonen.

Empire Wind 1, som ventes å være ferdig i 2027, vil ha en kapasitet på 810 MW. Havvindparken skal ligge rundt 25 til 50 kilometer sørøst for Long Island, og prosjektet skal forsyne 500.000 hjem med strøm i New York.

President Donald Trump har vært en tydelig motstander av havvind, og allerede på innsettelsesdagen 20. januar signerte han en ordre om frys i nye tillatelser.

