Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet

Av Alexander Vestrum/NTB

– Hennes Majestet Dronningen ble i kveld innlagt på Rikshospitalet for undersøkelser på grunn av tung pust. Dronningen ble fraktet med luftambulanse fra Prinsehytta i Sikkilsdalen hvor kongeparet har tilbrakt påskeferien, heter det på Kongehusets nettsider sent mandag kveld.

Ifølge Flightradar hentet helikopteret dronningen en stund før klokka 22, før det landet på Rikshospitalet rett over klokka 23.

Prinsesse Märtha Louise er tirsdag formiddag på plass på Rikshospitalet. Hun ankom sykehuset ved 9.20-tiden tirsdag.

Påsketradisjon

Siden 1924 har den norske kongefamilien tilbrakt de fleste påskeferier på Prinsehytta, som er familiens private eiendom. Hytta ligger i Sikkilsdalen i Jotunheimen, i en sidedal til Gudbrandsdalen opp fra Vinstra i Nord-Fron kommune. For å komme dit pleier de å ta tog til Vinstra og beltebil videre.

Den 87-årige dronningen tok sammen med kong Harald tidligere denne måneden imot Islands president Halla Tómasdóttir og hennes mann ektemannen Björn Skúlason på statsbesøk.

Opprinnelig program fra torsdag

Den neste oppsatte posten på dronningens program er et besøk hos Spireverket i kulturhuset i Sofienberg kirke i Oslo torsdag klokka 11. Klokka 18 sier programmet at hun skal være til stede ved åpningen av utstillingen «A K Dolven. amasone» på Nasjonalmuseet. Det har ikke kommet noen informasjon om hvorvidt dronningen nå skal være med på arrangementene.

Til VG opplyser Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe at kronprins Haakons program går som normalt. Han reiser tirsdag til Polen sammen med blant annet utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). Besøket i Gdansk og Warszawa varer til og med torsdag.

Fikk pacemaker

I januar i år fikk dronning Sonja operert inn pacemaker. Inngrepet var vellykket, opplyste Slottet da.

– Dronningen har det bra, het det i en pressemelding.

Dronningen fikk pacemaker som følge av at hun fikk hjerteflimmer, nærmere bestemt forkammerflimmer, på en skitur. Hun ble innlagt til observasjon på sykehuset i Lillehammer som følge av dette.

Også kong Harald har fått operert inn pacemaker. Det skjedde i mars i fjor etter at han ble syk under et ferieopphold i Malaysia.

Fakta om dronning Sonja

Født i Oslo 4. juli 1937.

Datter av Karl August Haraldsen (1889–1959) og Dagny Haraldsen (født Ulrichsen) (1898–1994).

Hun er utdannet i kjole- og draktsøm ved Oslo yrkesskole. Eksamen fra l’Ecole Professionelle de jeunes Filles i Lausanne i Sveits. Cand.mag. med fagene engelsk, fransk og kunsthistorie ved Universitetet i Oslo i 1971.

Forlovet seg i mars 1968 med kronprins Harald, paret giftet seg 29. august 1968 i Oslo domkirke.

Paret har to barn: Prinsesse Märtha Louise, født 1971, og kronprins Haakon, født 1973.

Etter bryllupet ble hun Norges førstedame, siden svigerfaren var enkemann.

Da kong Olav døde 21. januar 1991, ble hun dronning. 23. juni samme år ble hun signet i Nidarosdomen sammen med ektemannen.

I 2011 debuterte dronningen som billedkunstner, og hun har hatt egne utstillinger både i Norge og utlandet.

Hun er initiativtaker til Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse, en prestisjefylt operakonkurranse som arrangeres annethvert år i Oslo.

Kilder: Kongehuset, Store norske leksikon, NTB

