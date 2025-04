Drapssiktede Stig Millehaugen vil begjære seg løslatt

Millehaugen er siktet for drapet på Metkel Betew som skjedde på Godlia i Oslo torsdag kveld.

Han forsvares av advokat Morten Furuholmen, som opplyser til TV 2 at klienten vil motsette seg varetekt når fengslingsmøtet starter tirsdag ettermiddag.

Politiet har uttalt at de ikke utelukker at Metkel Betew ble offer for et bestillingsdrap, men har foreløpig ingen andre mistenkte enn Stig Millehaugen.

Millehaugen har bakgrunn fra det kriminelle miljøet rundt Tveita senter allerede fra 1980-tallet. Også Betew hadde forbindelser inn mot dette miljøet.

Stig Millehaugen

Stig Millehaugen ble født 8. mai 1969 og er bredt omtalt som «Norges farligste mann».

Millehaugen er tidligere dømt for to drap og har sittet i fengsel nesten sammenhengende siden 1989.

Søndag 20. april ble han pågrepet og siktet i forbindelse med drapet på Nokas-raneren Metkel Betew i et skogholt på Oppsal i Oslo.

I 2012 ble han dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år for drapet på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed. En annen mann ble dømt i samme sak for å ha bestilt drapet på gjenglederen. Millehaugen begjærte seg i 2023 prøveløslatt i forbindelse med denne dommen, men fikk nei av lagmannsretten.

Begikk ran mot flere postkontorer sommeren 1992 etter først å ha rømt fra Berg kretsfengsel. Der sonet han en dom på seks års fengsel for væpnet ran.

Ble i 1993 dømt til 17 års fengsel for å ha skutt og drept en fengselsbetjent i Sarpsborg fengsel året før. Han tvang også en annen fengselsbetjent til å kjøre seg til Oslo. Dagen etter meldte han seg til politiet.

Millehaugen hevder også å stå bak ranet av DNBs tellesentral på Løren i Oslo den 28. desember 1999. Bakmennene forsvant med 30 millioner kroner. Saken er uoppklart.

I oktober 2000 stakk han av under permisjon og rømte sammen med kjæresten sin. Først åtte måneder senere ble han tatt.

Millehaugen rømte igjen fra fengsel 1. juni 2022 og ble etterlyst internasjonalt. Han ble pågrepet en uke senere ved Ulsrudvann i Oslo etter tips fra publikum.

(Kilder: NTB, NRK, VG)

