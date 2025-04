Baneheia-saken i lagmannsretten: Jan Helge Andersen nektet straffskyld

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tiltalte Jan Helge Andersen svarte som ventet benektende da dommeren spurte om han erkjente skyld etter tiltalen for voldtekt og drap.

Ifølge tiltalen drepte Andersen ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000 for å skjule at han hadde voldtatt henne.

Andersen er fra før domfelt for å ha voldtatt og drept Paulsens venninne, åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen, i samme hendelse.

– Saken står omtrent i samme stilling som den gjorde i tingretten, sier statsadvokat Andreas Schei til NTB.

Dømt i tingretten

Sør-Rogaland tingrett konkluderte i fjor med at Andersen var alene om å voldta og drepe Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) sommeren for 25 år siden.

Andersen ble dømt til to års fengsel, som er det han maksimalt kunne dømmes til. Lovens strengeste straff i 2000 var 21 års fengsel. Siden han allerede har fått 19 års fengsel for ett av Baneheia-drapene, var han dermed bare to år fra å nå lovens maksimum.

Han er også dømt til å betale hver av foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen (10) 650.000 kroner i oppreisning.

Både skyldspørsmålet og oppreisningskravet skal behandles i lagmannsretten.

Var på badetur

Bestevenninnene Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) var på badetur i det idylliske friluftsområdet Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000 da de ble lokket med til et avsidesliggende og tilvokst område. Her ble de voldtatt, drept og skjult i terrenget.

Andersen har forklart at det var den tidligere kameraten Viggo Kristiansen som var initiativtaker, pådriver og den aktive part gjennom hele hendelsesforløpet. Forklaringen passet godt inn i bildet aktoratet den gangen tegnet av den dominerende og temperamentsfulle Kristiansen og makten han hadde over den stille og forsagte Andersen.

Da Kristiansen – etter å ha sonet nesten 21 år i fengsel – ble endelig frifunnet i 2022, var det ikke bare de tekniske bevisene som ble forkastet, men også Andersens forklaring.

